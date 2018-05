Camy aseguró que en días comenzará recolección de firmas para impulsar «junto a la ciudadanía» medidas por mayor seguridad

Camy aseguró que en pocos días estará definido el texto y comenzará recolección de firmas El Senador Carlos Daniel Camy, convocó en la tarde de ayer a una conferencia de prensa, y como lo hiciera en Libertad, explicó los motivos por los cuales Alianza Nacional ha definido comenzar en los próximos días una campaña de recolección de firmas, con el objetivo de modificar la Constitución de la República, buscando elementos que permitan mejorar la compleja situación de inseguridad en el país. El legislador aseguró que han sido una decena los proyectos de ley presentados por esa fuerza política, pero que no han encontrado la voluntad política para modificar la compleja realidad. Camy informó a la vez que importantes profesionales han sido consultados y los asesores se encuentran terminando de elaborar el texto para luego, y en los próximos días "dar la batalla a la inseguridad con una lapicera y un papel". La preocupación es de los ciudadanos y es justamente junto a la ciudadanía que pretendemos cambiar esta "sensación de miedo que tiene la gente que cuando sale a trabajar no sabe si regresará a su casa. Cuando la gente tiene miedo pierde la libertad", aseguró Camy, quien reiteró que "este problema no es de derecha ni de izquierda (…) no es un tema ideológico, es un problema de la gente, a la que tenemos que darle respuestas…".

El sector propone reformar el art.11 de la Constitución, para que mediante orden del Juez, la policía pueda ingresar a viviendas en horas de la noche. También se propone establecer el cumplimiento total y efectivo de las penas cuando la condena sea por rapiña, secuestro, violación, copamiento, homicidio especialmente agravado y narcotráfico. En definitiva "evitar la puerta giratoria, que la condena de 15 años en delitos gravísimos, no termine saliendo cinco…". En tercer lugar establecer la reclusión permanente revisable a los 30 años, para delitos como sicariato o el abuso sexual con posterior homicidio, fundamentalmente en menores. Finalmente se pretende la creación de una guardia nacional donde integrantes del Ejército den apoyo a la policía en el combate contra el crimen, sobre todo al narcotráfico.