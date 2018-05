Docentes ocuparán mañana dos liceos de San José

En el marco de la estrategia de lucha trazada desde FENAPES, que anunciara el paro y la ocupación de diferentes centros educativos del país en forma regional, mañana será el turno de los liceos del departamento josefino. Las medidas comenzaron a desarrollarse en el día de hoy, según FENAPES en esta jornada se detendrá la actividad de los liceos de Artigas, Salto, Paysandú, Rivera y Tacuarembó. Por su parte mañana corresponde la movilización en los liceos de los departamentos de Soriano, Río Negro, Colonia, San José, Flores, Florida, Durazno, Montevideo y Canelones. Concretamente, según se ha informado desde la Federación en San José, se ocuparán el Liceo Nº 1 "Instituto Dr. Alfonso Espínola" y el Liceo de Delta el Tigre. Según han destacado los docentes, una vez que se complete la movilización en todo el país, se realizará una evaluación de las medidas en una Asamblea Nacional de Delegados que se concretaría el próximo viernes. Días atrás, en el marco de una actividad organizada por la propia Fenapes, los principales dirigentes señalaron que "no se descarta la profundización del conflicto", si no existen señales claras desde las autoridades de concretar un diálogo, que viene siendo reclamado por los trabajadores pero que no ha encontrado respuestas en las autoridades de la educación. Esa profundización del conflicto incluso podría llegar a establecer una huelga por tiempo indeterminado hasta que se generen las condiciones para negociar dado que se pretende que la Rendición de Cuentas contemple mayores recursos para la educación. Como es sabido, en caso que esta Rendición de Cuentas, que debe presentarse antes del 30 de junio no prevea mayores recursos, ya no existirá posibilidad que ocurra en este período, ya que el próxima año (electoral) no puede registrase modificación presupuestal. El contexto en el que los colectivos docentes reclaman justamente se basa en el compromiso del Presidente de la República de alcanzar un 6% del PBI para la educación, a lo que le han sumado un 1% para investigación. Es decir, si ese prometido 6% para la educación no se cristaliza en esta rendición de cuentas, quedará como una simple aspiración hasta la instalación del próximo Gobierno.