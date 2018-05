Polo educativo con Liceo y Escuela 106 no se va del barrio

Nueva escuela prioridad para Barrio Mondex El pasado sábado el Consejero de Educación Inicial y Primaria Héctor Florit confirmó que la Escuela 106 no estaría dejando su ubicación, al tiempo que allí se instalaría un Liceo. En el marco de una jornada de formación en servicio para docentes en la escuela Nº 52 del Barrio Plaza Arriaga, el Consejero de Educación Inicial y Primaria Héctor Florit visitó la capital departamental.

En diálogo con Radio 41 Florit hizo referencia a varios temas que tiene que ver con el departamento, donde tocó asuntos de futuro como obras para centros de enseñanza no solo en San José de Mayo, sino de Libertad y Ciudad del Plata también.

Al respecto señaló que la semana pasada se reunió con padres de la Escuela 106 ubicada en el barrio Granero Oficial, que desde hace un tiempo vienen reclamando por la renovación del local escolar y la permanencia en el lugar. El Consejero de Educación y Primaria Héctor Florit indicó que se está analizando la posibilidad de crear un ese lugar un polo educativo que contemple un Liceo proyectado en el predio del Barrio, que además incluiría a la Escuela, que de esa forma permanecería en el barrio, algo que los padres vienen reclamando desde hace tiempo. Lo más importante es que el jerarca confirmó la permanencia en el barrio de la Escuela 106, dado que de no concretarse el Liceo, se realizarán obras de 'menor envergadura' para el mantenimiento de la actual estructura.

Sin embargo el Consejero de Educación y Primaria Héctor Florit definió como una prioridad concreta y decidida desde su repartición, de crear una Escuela en el Barrio Móndex de la capital debido al crecimiento demográfico que se registra en esa zona.

Cómo se recordará en su momento se había especulado con el traslado del centro que hoy se encuentra en el Granero Oficial hacia esa zona de la capital, lo que había generado el rechazo de los padres.

La obra en la nueva localización se viene proyectando a través del sistema de participación público privada y Florit reiteró que es una decisión tomada por parte de las autoridades.

En Libertad y Ciudad del Plata se trabaja en la construcción del local para el jardín de infantes en la primera localidad, y una nueva escuela en la segunda.

Sobre la situación del centro educativo de la radial, que tuviese problemas en un salón y que fuese solucionado con un aula móvil, el Consejero de Educación y Primaria Héctor Florit indicó que no hay en carpeta por lo pronto construir nuevas instalaciones en esa zona del departamento