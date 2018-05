Acuarela de vidas de emigrantes canarios y sus familias

Libro del profesor Pablo Rivero

Rossana San Martín Cruxên

El pasado viernes 11 de mayo, el Director de la Casa de la Cultura de San José, el profesor Pablo Rivero, presentó en la Casa de la Cultura de Rodríguez, el libro de su autoría «Que vengas para Pascua… lo más para carnaval- Correspondencia de un emigrante canario (1889-1894». Es muy ameno, pero además, tiene datos relevantes para la Historia Local, Regional, las Historias Nacionales, la Genealogía, como lo explicita el autor en la introducción del libro. Parientes y amigos expresan en sus cartas miedos, alegrías, incertidumbres, penurias de aquella época, tanto de los que se iban como de los que se quedaban en su tierra. Todos esos sentimientos nos son muy cercanos. Surcan el espacio y el tiempo. Conversamos con Pablo Rivero sobre su libro.

Riqueza invaluable de las cartas

_ Presentas tu libro en tu ciudad, Rodríguez.

_ Sí. En la Casa de la Cultura.

_ Le dedicas el libro a tu mamá. ¿Cómo se llamaba ella?

_ Pilar Hernández, pero le decíamos «Tita».

_ Tu libro es entretenido, pero con él percibimos cómo era la vida en Lanzarote, Islas Canarias, a través de las cartas escritas desde Tinajo, Teguise, Yaiza… Aparece todo lo cotidiano, las costumbres, lo que ocurre con esas familias canarias y sus hijos, y otros parientes que emigraron a América: a Argentina, a Cuba… Dijiste en la presentación de este libro en el Teatro Macció el pasado 19 de Abril (*), que las cartas pueden parecer hoy anacrónicas, por el auge del «whatsapp» y de todas las redes sociales de Internet.

_ Por suerte hay muchas familias que han conservado una rica correspondencia familiar. Es fuente fundamental para la Genealogía, que no es simplemente una enumeración de nombres y fechas, porque si fuese así, sería muy aburrida. Es lo que le da color, calidez y sabor a la Genealogía.

En estas cartas están no solo los vínculos familiares, sino también los problemas familiares o del pueblo chico.

_ Las cartas aluden a la política en Lanzarote y también en la República Argentina, por ejemplo.

_ Aparece la situación económica de las Islas Canarias y por ende, la de España, de Argentina, de Cuba. Puede ser un aporte para las Historias Locales, Regionales y las Historias Nacionales.

_ Podemos «sentir» el dolor del que parte .Cuando escribe desde el extranjero no cuenta toda la verdad para no preocupar a sus parientes. La situación económica es ardua, a lo que se suma el desarraigo del exilio.

_ Tiene que haber sido muy duro. Los emigrantes estaban en una situación económica angustiante. El suelo es muy árido en Islas Canarias. Subsistían con la agricultura.



«Crisis de la cochinilla» en el archipiélago canario y sus consecuencias



_ Mencionan mucho la necesidad de las lluvias en Islas Canarias.

_ Cuando se produce esa emigración, Islas Canarias estaba en plena «Crisis de la cochinilla». La cochinilla es un insecto que se cría en los tuneros, que tiene una tinta púrpura y que se usaba para teñir los tejidos. En este período se descubre en Inglaterra las anilinas artificiales, lo que crea una gran crisis. El cultivo de la cochinilla prácticamente desaparece en Canarias, sobre todo en Lanzarote, sumiéndolas en un tremendo problema económico.

La rehabilitación se da, y también se ve en estas cartas: el cultivo del tomate que puede exportarse a Londres (Inglaterra). Otro cultivo que surgió y que hoy es importantísimo en las Islas Canarias es la vid. Los vinos de Lanzarote son muy prestigiosos. Empezó a producirse en aquellos años.

_ Varias cartas se escriben desde Tinajo, en la zona del «Morro del viento». En tu libro hay fotografías y un dibujo de ese «Morro» de Agustín Cabrera Perdomo, quien te aportó estos documentos.

_ Hoy es una zona prácticamente urbana, pero la calle sigue llamándose «Morro del viento», porque allá no se le cambian los nombres a las calles.



El color de la nostalgia

_¿Qué más quieres comentar sobre «Que vengas para Pascua… lo más para Carnaval…?

_ Mucha gente me ha observado el título y me ha dicho que me equivoqué, porque primero está carnaval y después Pascua.

_ Tú lo explicaste cuando lo presentaste en el Macció.

_ Sí, por supuesto. Se ha perdido un poco esa costumbre, pero aún la gente mayor sobre todo en campaña, saluda en Navidad diciendo «Felices Pascuas». Había dos Pascuas: la de Natividad y la de Resurrección. [Dionisia Figueroa], la madre de José Cabrera le escribe queriéndole decir que lo espera para Navidad y si no puede, que por favor venga para Carnaval.

_ Le agrega que si no, no van a poder matar al cochino. (risas)

_ ¡Sí! Están engordando un cerdo y si José no va, no lo matan. Hay una frase de Dionisia que a mí me impactó: «después que tú saliste de casa no se ha albeado ni por dentro ni por fuera, aunque pasen Pascuas y Carnavales, para nosotros es como si no hubieran pasado.» Expresa que la casa no se ha blanqueado, pero implica todo lo que sienten [sus padres Dionisia Figueroa y Antonio Cabrera]. Si el hijo llega, van a poner esa casa en condiciones, para poder recibirlo como se merece.

_ Esa espera permanente, fue sufrida por muchos. Algunos familiares no pudieron reencontrarse nunca más.

_ Manuel, el otro hijo de ellos que emigró, no regresó. Se quedó en Cuba. Él se casó, vino a Tinajo para que conocieran a su esposa cubana, pero volvió a Cuba. Está el relato de cuando visita a su tío de la familia Cabrera que está en Los Cerrillos (Canelones, Uruguay). El tío dice que está esperando casar a sus hijas para ir a visitar Canarias, pero ese viaje nunca se produce. Hay una ruptura total entre la familia de Uruguay y la de Canarias.

_Varias familias dejaron de escribirse.

_ Obtuve la correspondencia gracias a Agustín Cabrera, nieto del que la escribe. Agustín es cuñado de mi pariente canario Rafael Feo Feo. Una vez que tomé contacto con Agustín, pensé que tal vez tendría parientes en Los Cerrillos. Estuve rastreando allí y encontré a los nietos del tío. Logré que se conectasen y se enviasen algún regalito. Después de más de 100 años prácticamente las dos familias volvieron a vincularse.

«Canarias» siempre

_Tu familia procede de Canarias. Tu abuelo, tus parientes Feo Feo…

_ Sí. Mi abuelo se llamaba Nicolás Rivero Feo. He tenido la posibilidad de ir varias veces y de conectarme con la clase intelectual de Islas Canarias, con los historiadores de la Universidad de La Laguna (Tenerife) y con la gente del Instituto de Genealogía de Islas Canarias. Además soy integrante de ese Instituto desde sus inicios (año 2012).

_ Tuviste un cargo directivo en el «Instituto de Estudios Genealógicos del Uruguay».

_ Ahora soy integrante, pero no ocupo ningún cargo. El uruguayo está cumpliendo 39 años. Se fundó en 1979.

_ Tienen pocos años de existencia.

_ Los más antiguos Institutos de Genealogía en América son los de Buenos Aires, Córdoba, Santiago de Chile. Son de la década de 1940, 1950…

_ Sigues dando el Curso de Genealogía en la Casa de la Cultura de San José.

_Sí. Están abiertas las inscripciones (**). El curso comienza la última semana de mayo, debido a que he estado viajando. Ahora me voy a Córdoba, al «Congreso Nacional de Genealogía de Argentina». Se desarrolla en Córdoba, desde el 16 hasta el 18 de mayo inclusive.

(*) El 19 de Abril, la Real Villa de Teguise, Lanzarote, Islas Canarias, festejó sus 600 años. Los celebró en San José con un homenaje a la familia Espínola y a todos los descendientes de canarios que viven en San José, con varios actos que se desarrollaron durante esa jornada. Vino una importante delegación de Teguise, encabezada por el Alcalde – Presidente de Teguise, Don Oswaldo Betancort. El 26/04/18 publicamos una extensa nota sobre el acto realizado en el Macció y el encuentro en la Casa de la Cultura.

(**)El «Curso de Genealogía» se realizará los días martes, a las 19 horas en la Casa de la Cultura de San José, en Ituzaingó 633, a cargo del profesor Pablo Rivero. Inscripciones de lunes a viernes de 12h a 22.30h; sábados de 8.30h a 17h. Es un curso gratuito. Teléfono de Casa de la Cultura: 434 22104.