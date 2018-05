Intendente Falero volvió a respaldar a Bonnahón

Pese a que trascendió que el informe de la JUTEP "es severo" en cuanto a las irregularidades administrativas en la Junta en el año 2013/2014 que serían responsabilidad del ex presidente Petre y del ex secretario Alexis Bonnahón, Falero esperará el dictamen judicial para definir el tema. El pasado miércoles la Junta Departamental, por intermedio de su representante legal se hizo del informe que la Fiscalía solicitara a la JUTEP sobre las irregularidades administrativas en el período 2013/2014 que desencadenaron, la investigadora, el remito de los documentos y antecedentes a la Justicia, un informe negativo realizado por el Tribunal de Cuentas de la República, que confirmaba las irregularidades y alertaba sobre posibles responsabilidades civil y/o penales y la actuación judicial en curso. Políticamente además la repercusión del tema significó, el alejamiento político-público del Ex Presidente de la Junta Nelson Petre una vez que terminó su período como edil y la renuncia a la Secretaría General del Legislativo de Alexis Bonnahón, actualmente desempeñando funciones como asesor de Ordenamiento Territorial de la administración Falero. El acceso del Informe de la JUTEP por parte de la Junta Departamental ha abierto muchos temas, pero independientemente de estos, y de los aportes que han existido en cuanto al tenor del mismo, en donde por ejemplo el propio asesor de la Junta Dr. Pedro Montano, aseguró en radio 41 que el informe "es severo", que "el documento indica que se cometieron varias irregularidades", o textualmente como hemos recogido de esa entrevista, varios medios: "Las irregularidades que se imputan no representan que los indagados se hayan quedado con dinero para sí, pero lo cierto es que se han comprometido fondos sin las necesarias formalidades que requiere la ley anticorrupción". En torno a este tema, el Intendente de San José, José Luis Falero, fue consultado justamente por el colega Jorge Gutiérrez Pérez en la mañana de ayer en Radio 41. Falero destacó lo conveniente de esclarecer los hechos, aunque manifestó nuevamente su respaldo a Alexis Bonnahón uno de los indagados por la justicia. Al comienzo Falero señaló: "Creo que es un proceso necesario conveniente y está en una instancia judicial, y nos da la total garantía que se analice en profundidad como debe ser y si ha habido errores, será la justicia obviamente la que lo juzgue y por ende corresponde esperar el fallo judicial y luego haremos los análisis correspondientes. Para mi sería imprudente, primero porque no conozco el informe…" ante la pregunta de Gutiérrez sobre si está preocupado por el dictamen de la justicia, Falero señaló que: "no se trata de estar o no preocupado, acá lo que tenemos que ser es rigurosos en lo que hace a la gestión pública. Y si hay errores que han beneficiado a alguien, obviamente deberán categorizarse como delito, y si no los hay también es bueno que se detecten las fallas que se pueden haber producido para que no se vuelvan a producir…" continuó: "tenemos a nivel nacional sobrados ejemplos de lo que está pasando, hay algunos casos que son errores administrativos que se dan como habituales, y hay otros que no deberían ser. Yo creo que le hace bien al sistema político que estos temas estén siendo custodiados permanentemente por la justicia, por la ciudadanía (…) Y si hay errores hay que corregirlos.".

Repreguntado sobre la situación de Bonnahón, Falero señaló: "todo dependerá de lo que suceda. Nosotros lo dijimos desde un principio y lo reiteramos ahora, si tuviéramos que hacer lo mismo, lo volveríamos a hacer, porque yo no soy nadie para juzgar a nadie, y mientras no se pruebe lo contrario voy a actuar en consecuencia. Entiendo que era un funcionario que nos podía resultar útil en una tarea, que está trabajando eficientemente, y no tengo nada de que quejarme, por el contrario, ha sido un funcionario que nos ha dado una mano enorme en los planes de ordenamiento…" . Paralelamente el Intendente descartó que Alexis Bonnahón sea (como ha parecido varias veces) su principal asesor. Allí el Intendente señaló que: "el principal asesor de Falero, es Falero, su programa y la gente…"