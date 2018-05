Transparencia oculta

Bruno Danzov Como destacamos, la fiscalía pidió un informe sobre lo actuado a un organismo que analiza justamente la transparencia en la gestión y administración pública, JUTEP pero ese informe además de incorporarse al expediente judicial, está actualmente "lacrado" y guardado en la "caja fuerte de la Junta" y su acceso es restringido. Más allá de dar por válido el argumento del "pre-sumario", que algunos integrantes del poder judicial han señalado que es una convención y no hay nada que determine la secritud del proceso, no está claro con que criterio se determina quienes tienen acceso a esa información y quienes no a nivel del legislativo. Primero los coordinadores. Eso sí es una convención, nada establece una diferencia de jerarquía entre ediles que son coordinadores y los que no lo son, reglamentariamente nada existe al respecto. Por otra parte, revisando además el propio reglamento de la Junta Departamental, en el capítulo X (Presidencia), Art. 58 numerales 1 a 16, no existe ningún elemento que otorgue la potestad de definir el acceso a determinada información a los ediles, lo más cercano podría ser el numeral 8 que dice textualmente: (el presidente deberá) "Adoptar, cuando no sea posible reunir a la Junta, resoluciones de carácter urgente, dando cuenta a la misma en la primera Sesión que se realice". Dando por bueno que este sea el caso, el presidente debería informarlo en la próxima sesión al respecto dejando de tener sentido el contenido secreto. Quizá sea bajo el amparo del numeral 15 del mismo art 58 del Cap X que señala: (Tendrá) "Toda otra atribución o deber que surja de este Reglamento o que la Junta le encomiende". El reglamento nada dice de lacrar documentos e impedir el acceso a los ediles y el "que la Junta le encomiende", es justamente el cuerpo legislativo en su conjunto el que puede encomendar, no la mirada propia y del Secretario general. En resumen, a nuestro entender, el Presidente de la Junta Departamental no tiene potestad alguna para "definir que información se guarda lejos de la mirada de los ediles". De hecho en la Ley Orgánica Municipal Nº 9515 lo único que se destaca al respecto es "SECCION II, (DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL), CAPITULO I, Artículo 13.- El Presidente presidirá las sesiones, firmará con el Secretario las resoluciones de la Junta, a la que representará y tendrá las demás funciones que le acordare el reglamento interno". Conforme esta norma, ¿de donde surge que la información no puede ser abierta a los ediles?, no lo sé, seguramente exista normativa que desconocemos y otorga superpoderes al edil Vassallo.