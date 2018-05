Rápida respuesta al planteo

Así como destacábamos en una breve columna el pasado jueves la actitud de alumnos del liceo 1 de juntar firmas para plantear al Intendente la colocación de estacionamientos para bicicleta, reconociendo el compromiso ciudadano de estos jóvenes y del centro de estudios al que pertenecen, en el mismo sentido es una buena noticia reconocer, que pocas horas luego de publicada la nota, la Secretaria General de la Intendencia, Ana Bentaberri, se comunicó personalmente conmigo para expresarme su interés de impulsar el tema, solicitándome más datos de los peticionantes para tomar contacto con ellos. Compartimos con la jerarca que no sólo vale el planteo, sino la forma, la manera en que los jóvenes encararon este tema. Verdadero "empoderamiento". Al respecto imagino ya las autoridades habrán tomado contacto con los alumnos impulsores de la recolección de firmas y si no se concretó se concretará ese encuentro en los próximos días. En mi criterio la situación es claro ejemplo de tres cosas: primero que hay jóvenes preocupados por los temas de todos y que son capaces de utilizar las herramientas ciudadanas para hacerse escuchar. Segundo que los medios no sólo estamos para "remarcar lo que falta" sino para amplificar todas las voces, en este caso la de los jóvenes estudiantes, y tercero que cuando hay oídos atentos y voluntad de resolver en las autoridades es más fácil encontrar soluciones.