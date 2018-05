Alianza presentó proyecto para dar «transparencia» a temas de Ordenamiento Territorial

Evidentemente no es un tema sencillo de explicar y por si fuera poco la casuística en muy variada y heterogénea, pero en concreto la categorización del suelo que surge de la normativa vigente en materia de ordenamiento territorial ha genero notorios incrementos en los tributos de contribución inmobiliaria de los predios que fueron re categorizados de rural a suburbano. Según trascendió como ejemplo el predio de la Zona Franca Libertad, recientemente declarado de Interés departamental, con la consiguiente renuncia fiscal por parte de la Intendencia, pasó de pagar 25 mil pesos de contribución rural a más de 1.250.000 pesos como suburbano. Es lógico además la trascendencia que el tema ordenamiento territorial tiene, pero evidentemente las cuestiones tributarias no fueron tenidos muy en cuenta por parte del grupo que encabeza el Asesor de Ordenamiento de la Intendencia Alexis Bonnahón. Alianza, que presentó un pedido de informes sobre este particular, presentó el lunes en la junta un proyecto de decreto que según destacan desde ese sector pretende "razones de transparencia y justicia tributaria determinar un marco normativo objetivo de aplicación de las normas tributarias vigentes a nivel departamental, regulando particularmente las consecuencias de la CATEGORIZACION DEL SUELO, en especial los casos de inmuebles rurales comprendidos en el artículo 33 de la Ley N° 18.308. El coordinador del sector el ex director de Gestión Ambiental Yarwynn Silveira destacó que tal cual está la normativa tiene "grandes agujeros negros" y que han recibido casos que no están comprendidos en la normativa que "se resuelven, discrecionalmente por parte del Ejecutivo y del asesor del área. Además de concretar el ingreso formal del documento, se entregó una copia a cada bancada, porque se entiende que este tipo de situaciones amerita un estudio de todo el sistema político. Alianza destaca que "nuestro objetivo es aportar y contribuir a que el sistema político departamental en su conjunto, instrumente un marco general de aplicación de normas tributarias ya que las Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial no previeron ni facultaron al Ejecutivo a realizar cualquier cambio tributario de los inmuebles rurales con suelos categorizados como suburbanos o urbanos, necesitando para estos casos de la anuencia y aprobación de la Junta Departamental". El sector liderado por Camy, entiende que es imprescindible dar mayor marco normativo y por ende mayor institucionalidad, aportando transparencia y evitando la discrecionalidad de las autoridades para enmendar "errores" generados por el cambio en la categoría.