REVOLUCIÓN en trabajo y empleo. Disrupcióntecnológica ?

CAMBIO en quién ? CAMBIO en qué ?

Maestro Julio RUSSI

(continuación )



LOS TEMORES EN CUANTO AL EMPLEO

La revolución digital provoca temores en cuanto al trabajo…qué empleos desaparecerán o aparecen ?.¿ Cuáles de los puestos de trabajo cualificados o no cualificados son y serán sustituidos por los robots ? Rápidamente aparecen novedades que nos dejan perplejos: impresión en 3D; coches autónomos; drones; 5G; asistentes virtuales; biotecnología; Inteligencia Artificial, de la que ElonMusk llegó a decir que " con la IA estamos invocando al diablo. Puede ser peor que las armas nucleares". Todo terminará ser definido por la ética y la moral . La tecnología puede cambiar el mundo para bien. ¿ Por dónde seguirá la explosión de "uberización" ? Uber, la compañía más grande de taxis y no posee ningún vehículo. Facebook, el medio más popular del mundo , no genera contenidos. Airbnb, el proveedor más grande de alojamiento, no posee propiedades; etc.

¿El salariado viene en caída libre ?¿ Estamos confirmando una generalización del trabajo independiente ?

¿Habrá llegado el momento de ser lo bastante observadores y valientes para ayudarnos a cambiar para MEJORAR TODO y TODOS ? En realidad, cada uno de nosotros deberíamos HACER BIEN lo que más nos guste y de esa forma no tendríamos que trabajar ni un día de nuestras vidas…sí, dediquemos más tiempo a las cosas que verdaderamente son esenciales y que nos importan por sobre lo demás; disfrutar responsablemente de una mejor calidad de vida. Nada de "trabajos sin sentido", de " trabajos absurdos"…estamos cada vez más bombardeados con financiación de consumismo despiadado, con estrategias de marketing idiotizante ( se los digo yo que soy Master en Dirección de Marketing ). En un estudio reciente titulado " Las principales cinco cosas de las que se arrepienten las personas antes de morir " se llegó a las siguientes conclusiones: motivos de arrepentimiento, a) "Ojalá hubiera tenido el valor de vivir una vida auténtica para mí, no la vida que otros esperaban de mí; b) Ojalá no hubiera trabajado tanto". Confirma lo que decíamos antes, el trabajo debería tener un mayor valor intrínseco. El primer y principal obstáculo es que el cambio, en ese sentido, no se toma en serio.

CAMBIAR PARA SER EL AUTOR DE TU PROPIA HISTORIA

Revolución tecnológica…Bienvenida !

El futuro es incierto y la velocidad de los cambios determina que no pensar a futuro puede representar el riesgo de quedar en el pasado.

Cambio en el cambio…nuestra dinámica emocional es la herramienta más poderosa del ser humano, el entorno de cada uno está en permanente cambio, depende cómo lo enfoquemos puede convertirse en una amenaza o en la mejor de las oportunidades…puedes mejorar haciéndote cargo de ti mismo. Para ello te recuerdo la máxima de AlvinToffler: " Los analfabetos del Siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender". Tener ganas, muchas ganas de enfrentar desafíos…aprender a emprender algo nuevo o mejorar lo que se hace…y, HACERLO BIEN ! Tu capacidad no tiene límites, no dejes que los miedos o el temor se lo ponga.

Aprender a emprender…sin importar la edad sino con tu disposición a cambiar y a actualizar la forma de ver las cosas, la forma de pensar de acuerdo a los nuevos tiempos, reverse mentoring …reciclaje que va más allá de que el hijo o el nieto enseñe a su padre o a su abuela cómo funciona Facebook…sino, entender por dónde pasan las nuevas necesidades y los nuevos problemas para aprender a capitalizarlas.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ( OCDE ) los trabajos que dejarán de existir serán del 5 al 10 % de las ocupaciones actuales. Eso sí, la mayor parte de las actividades se verán transformadas por la automatización y habrá que actualizarse rápidamente.

Conocimientos, destrezas y habilidades que podemos dominar para que nuestro comportamiento sea el mejor. Mirar y ver por dónde y cómo superar la amenazas, buscando salidas, controlando los impulsos y las debilidades, regulando los estados de ánimo, generando fortalezas…automotivarse haciendo un buen uso de la inteligencia emocional. SÍ, se PUEDE !

La suerte es la esquina dónde se cruzan dos calles que debes andar y andar…la oportunidad y la capacidad. Tu motor ?... esas ganas que le pondrás para superar las dificultades que tengas que enfrentar.

MUCHA SUERTE !