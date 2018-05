Las obras en la ex Cárcel comenzarían en el segundo semestre del año Escrito por -- Universidad Tecnológica La secretaría del Diputado Walter De León informa que el viernes 4 de mayo se entrevistó con el Consejero de la U.T.E.C. Rodolfo Silveira y le expresó que en el correr de ésta semana o la que viene se publicará en la web el llamado a licitación para la adjudicación de las obras de construcción de la futura Universidad Tecnológica en la ex cárcel departamental.

Se estima que comenzaría en el inicio del segundo semestre del año, luego de transcurrido el plazo del llamado licitatorio. Inversión de 2 millones de dólares Recordamos las palabras expresadas tras la firma del Comodato entre el Ministerio del Interior y las autoridades de la UTEC el 26/12/17:

" La inversión estará en torno a los dos millones de dólares y estará lista en 2019, pues se prevén 300 días de obra.

En ese lugar se dictará la Licenciatura en Tecnologías de la Información además de otras carreras. En la actualidad, tecnologías de la información es todo, es testing, es programación, es software. Cualquier pequeño emprendimiento o negocio necesita de esto, por lo que todo lo que podamos desarrollar en esta área permitirá que nuestros egresados ingresen a un mercado laboral cambiante que los necesita", señaló la Consejera Do Mato, quien enfatizó en la importancia de garantizarle a la población estudiantil el ingreso y la continuidad educativa.

"Este es uno de los mejores fines que se le puede dar a una ex cárcel. Para nosotros es muy motivador".

