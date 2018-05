De las tres empresas fúnebres convocadas por la investigadora sólo no concurrió la del Diputado Bacigalupe

Aunque fue justamente el relacionamiento entre esta empresa y la Intendencia la que motivó la investigación la única que todavía no concurrió es la del legislador, que pidió una prórroga. El próximo jueves se reunirá nuevamente la comisión investigadora conformada en la Junta Departamental para analizar "el relacionamiento de las empresas fúnebres del departamento de San José, con la Intendencia Departamental". Algo así es el nombre y el objeto de estudio que fijaron los ediles, aunque en realidad la instancia surge por la inacción y omisión de la Intendencia de San José, se hacer cumplir un convenio firmado por la empresa del Diputado Ruben Bacigalupe por una deuda que en ese momento ascendía a 1.6 millones de pesos, que no cumplió con el pago de las cuotas, pese a lo cual, la intendencia no accionó en su favor incumpliendo el propio Gobierno Departamental el convenio que se había firmado, y que entre otras cláusulas destacaba que la caída del convenio significaría el cierre momentáneo de la firma hasta que la situación se regularizara. Según se ha informado desde ese momento, la empresa ha venido cumpliendo con el pago de un nuevo convenio, por una cifra superior a los 2 millones de pesos. Hasta ahí historio conocida. También es conocido que en su momento y tras haber pasado 40 días de la conformación de la investigadora, los ediles del Frente Amplio, hicieron público su malestar y reclamo porque la Intendencia no enviaba la documentación necesaria para poder comenzar la tarea. Independientemente que el investigado es quien debe remitir la información, la naturalidad con la que las autoridades y representantes del "Sumate" tomaron esa demora era un síntoma complejo. Ha trascendido que han sido varias las personas que han sido convocadas por la investigadora, pero en las últimas reuniones se registraron algunas situaciones, que no se ajustan a lo que cualquier ciudadano entendería como un procedimiento correcto. Hace ya unos 15 días, la comisión investigadora, convocó a representantes de tres empresas fúnebres del departamento. Las tres tienen además la particularidad de "venderle servicios a la Intendencia", una de ellas es la propia empresa del Diputado Bacigalupe. Casualmente, la empresa, cuya irregularidad generó toda esta instancia de investigación, fue la única que no ha concurrido a la Investigadora. Las otras dos lo hicieron hace 15 días, pero justamente la empresa que evidentemente ha sido beneficiada por la omisión inicial de la Intendencia, solicitó más tiempo para concurrir, y trascendió que esa comparecencia podría registrase este jueves. Es decir, además de recibir un trato diferencial entre las empresas, a la hora del pago de sus responsabilidades, también se le concede un plazo `preferencial. Está claro que al tratarse de una empresa privada, la comisión no puede obligar a los particulares a concurrir, pero así como siempre hemos hecho énfasis en que la irregularidad era responsabilidad de la Intendencia, en este caso, claramente le ha faltado "tacto" al Diputado Bacigalupe, quien debió ser el primero en querer dar respuesta a la investigadora sobre los temas que vincula su empresa con la Intendencia. El otro caso, que también llama la atención es la convocatoria, (y según fuentes bien informadas nos ería la primera vez que lo hace) a la responsable de la Dirección de Hacienda de la Intendencia, Adelina Ocampo, quien debía concurrir en forma personal, pero definió hacerlo acompañada por otros dos funcionarios de la Intendencia, el Contador Gerardo Gadea y el Dr. Pablo Pucheu. En este caso sí, los funcionarios de la Intendencia, deben concurrir a las convocatorias de la investigadora, y no está claro porque la permisividad de la comisión, al permitirle hacerlo acompañada cuando no era lo que estaba previsto. Más allá de estas situaciones, el asunto sigue siendo analizado, y aunque en primera instancia los participantes entendían que podrían cerrar el tema "antes de abril", es probable que se demore bastante más, dado que al parecer han surgido otros elementos que están al menos "confusos" en la "relación de las empresas fúnebres con la Intendencia Josefina", tal como se planteara para conformar la investigadora