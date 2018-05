Ediles prevén "catarata de solicitudes de interés departamental"

En la noche de ayer, la Junta Departamental dio la anuencia para declarar de interés departamental "Categoría A" a algunos proyectos industriales del departamento, uno de ellos, "Zona Franca Libertad". Independientemente de la aprobación unánime de los informes, y que como en los casos anteriores, la comisión de legislación recorrió los emprendimientos y se interiorizó del proyecto presentado y que en buena medida justifica la renuncia fiscal del Gobierno Departamental, la creciente preocupación de Alianza por San José, en relación al incremento tributario por la re categorización del suelo que opera conforme las disposiciones de Ordenamiento Territorial, fueron parte del debate. Alianza por San José, señaló que en el caso particular de Zona Franca Libertad, la empresa tributaba unos $ 25.000 pesos de contribución y en la recategorización pasó a pagar unos 42 mil dólares (algo más de $ 1.250.000). Este particular, que por otra parte fue refrendado por ediles del Frente Amplio, se entiende opera en favor a que las empresas pidan la categoría "A" que les exonera de buena parte de los tributos. De todas maneras, y en el entendido que existe un proyecto de inversión por parte del emprendimiento, que por otra parte estaría condicionado a que el Gobierno Nacional extienda el permiso de zona franca al grupo económico, podría llegar a invertir unos 10 millones de dólares. El edil Socialista Javier Gutiérrez, señaló que aunque comparte alguno de los reparos y los argumentos presentados, existen los mecanismos previstos tanto políticos como legales para que la categorización sea retirada si no se cumple con el proyecto anunciado.

Proyecto de decreto Alianza por San José, presentó ayer a la Junta un proyecto de decreto, relativo a las modificaciones tributarias vinculadas a la normativa de ordenamiento territorial. Como se recordará el sector presentó hace ya algunos días un pedido de informes vinculado a este tema, expresando de preocupación por la falta de transparencia y la discrecionalidad con la que el Gobierno Departamental trabajaba en torno a este asunto. Ayer se presentó al Legislativo y a las bancadas, un documento para que sea analizado y se pretende legislar al respecto.