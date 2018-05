Comienza mañana miércoles la Vacunación antigripal

Desde mañana miércoles 9, el Ministerio de Salud Pública (MSP) distribuirá 600.000 dosis de vacuna contra la gripe en 450 centros de vacunación en todo el país. El MSP convoca a la población de riesgo, esto es niños de entre seis meses y cinco años, embarazadas, adultos mayores, personas con patologías crónicas y personal de la salud a inocularse a la brevedad, ya que el período de inmunización es de entre 10 y 15 días.

Para ello se solicitó a los prestadores de salud que amplíen el horario de servicio, y la semana que viene se comenzará a vacunar en centros residenciales para avanzar en la inoculación de adultos mayores.

Es importante tener en cuenta que la vacuna antigripal no tiene costo para los ciudadanos y se estima que, al no ser obligatoria, este año la cantidad de dosis disponibles sean suficientes.

"La gripe no es una enfermedad banal. En algunas zonas de Bolivia con cambios climáticos ya hubo fallecidos (...) Todos los años tenemos muertes por gripe en el mundo, por eso tenemos que insistir en las ventajas que otorga vacunarse", manifestó en conferencia el ministro de Salud Jorge Basso.