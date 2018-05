Emociones palpitantes

Gran Gala Lírica en el Macció Rossana San Martín Cruxên El pasado domingo 6 de mayo hubo una «Gran Gala Lìrica» en el Teatro Macció con las actuaciones de la soprano Gabriela Ventre, el tenor Federico Mancini y el barítono Damián Trinidad. Fueron acompañados al piano por el Maestro Ignacio Pilone (*).Cada aria fue un goce, y a ello se sumó la explicación del contexto histórico-musical al que pertenecían, que permitió a todos los asistentes valorarlas en toda su dimensión. Comentaremos el espectáculo próximamente. Entrevistamos a los artistas.

Esta «Gran Gala Lírica» fue presentada por Juventudes Musicales del Uruguay, Filial San José «Daisy Herbón» y el Teatro Bartolomé Macció.

Apoyaron: Gobierno Departamental de San José y Dirección General de Cultura. Talentoso alumno de Rita Contino y Sofía Mara _ Damián: Tu interpretación fue muy expresiva. Tienes una preciosa voz, pero además, cantas cada aria como si estuvieras en la ópera. El cantante lírico debe ser también actor.

Damián Trinidad: _ Es verdad.

_¿Qué haces actualmente?

_ Este año ha sido muy bueno. Estudio en la Escuela Nacional de Arte Lírico del SODRE (ENAL), con la maestra Sofía Mara. Estamos estudiando una obra que se va a presentar en junio: «El murciélago», una opereta de Johann Strauss (hijo).

Empecé también como coreuta del Coro del SODRE.

_ Sofía Mara es una joven soprano uruguaya de prestigio internacional, a quien conocemos mucho también en San José.

_ Es una diosa total. Es muy técnica, muy minuciosa. Tiene la precisión de un relojero en todo: respiración, posición, técnica, escucha. El otro día la llamé y le pedí si me podía asesorar en lo que estoy encarando en este momento del canto lírico, porque hace poco que comencé con ella. Mi primera maestra de canto lírico fue Rita Contino, quien fue increíble como profesional. Siempre la voy a tener en mi corazón. Gran parte de lo que he logrado hasta ahora, ha sido gracias a Rita. Fue mi maestra hasta hace poco [2017 inclusive].

Saludo a toda la gente espectacular de San José. Es una hermosa ciudad. He venido en otras ocasiones. Ha sido un placer conocer este hermoso Teatro Macció. Estoy muy contento y cuando me precisen, voy a estar a las órdenes.

...Y el canto los uniò

_ Gabriela: Ha sido un honor tenerlos a ti y a tu esposo Federico en San José. Son uruguayos, pero ya han recorrido escenarios en Italia. Residieron en Verona y (lamentablemente para Uruguay), van a regresar.Tú mencionaste en la rueda de prensa del pasado viernes 4 que tienes la ópera «en la sangre», y que te ha perseguido desde pequeña.

_La ópera estuvo cerquita de mí desde que nací. Mis abuelos son italianos. Mi tío [Carlos Ventre], era muy jovencito cuando empezó a cantar ópera. Mi tía Nursery Luzardo era cantante de ópera. Otra tía a quien llamábamos «Chichita», también. Siempre se escuchaba ópera en mi casa. Quizás esas raíces me condujeron a cantar. Por otro lado, pienso que a uno le tiene que gustar. Es una pasión que se despierta, y poder hacer lo que a uno le gusta es más que gratificante. No me imagino mi vida de otra forma.

_ Te iniciaste con la excelente soprano y maestra Rita Contino…

Gabriela Ventre: _Sí, empecé mis estudios con ella en la Escuela Nacional de Arte Lírico del SODRE (ENAL). Después que se incorporó Raquel Pierotti a la dirección de la Escuela, me aportó mucho. Me dio muchos consejos. Raquel, al igual que Rita, tiene una carrera de renombre. Ayudan muchísimo a los alumnos de la ENAL. La técnica de Rita y esas orientaciones de Raquel, me dieron herramientas para salir y defender lo que uno tiene adentro. La conquista de Verona _¿Cuándo se fueron Federico y tú para Verona?

_ A fines del año 2015, donde hicimos una pequeña audición. Volvimos a principios de 2016. Nos radicamos allá y nos presentamos a dos concursos: «Alla Ribalta» [mejor puntuación por el Jurado] y «Musicart Verona». En este obtuve el primer lugar y Federico, el tercero. Eso nos abrió puertas allá. Nos condujo al conocido maestro Angelo Capobianco de «La Arena de Verona» (foto**). El año pasado hice un concierto de Navidad, con la «Fundación Arena de Verona». Ahora la bebé (que se llamará Elena), que estamos esperando « nos trajo»de vuelta a Uruguay.

_ Estás con un embarazo de cinco meses. Fue toda una hazaña venir a cantar. Ahora queremos la historia de Federico con respecto a la ópera.

Federico Mancini: _ La única persona de mi familia vinculada con la música, era mi abuela paterna Clementina Meni. Era profesora de piano. Siempre escuchaba música clásica y óperas. Prácticamente me crié con ella, porque mis padres trabajaban todo el día. ¡Del rock a la ópera! _ Tú naciste en Mercedes.

_Sí. Estudié el piano con ella, pero lamento hasta hoy que no lo aproveché. El canto «apareció» en mi adolescencia. Yo cantaba rock. Al cantar sentía unas molestias en la garganta, y por eso inicié estudios de canto con Eduardo Casanova, integrante en ese momento del Coro del SODRE, Empecé las clases con él para seguir involucrado con el rock. Me dijo que yo tenía aptitudes para el canto lírico. Señaló que podía probar ese camino. Si bien ya conocía la ópera, gracias a él, me fue atrapando cada vez más y dejé el rock. Me recomendó que ingresara a la ENAL.

_ En la ENAL conociste a Gabriela…

_ ¡Sí!Mi maestra era también Rita Contino. Ella me enseñó toda la técnica del canto.

Gabriela Ventre: _ Rita nos guió, nos dio repertorio… El trabajo de una maestra es de hormiga, porque cada voz es única. Cada persona se trabaja de manera distinta. Yo tenía problemas con el fiato [dosificación del aire para cantar], con la impostación, y Rita siempre nos llevó de la mano. Nunca suelta a sus alumnos.

_ Esta «Gran Gala Lírica» pudo organizarse, merced a las gestiones realizadas por Juventudes Musicales Filial San José «Daisy Herbón» con Rita Contino.

F. Mancini: _ Ella fue la que logró que tuviésemos la importante oportunidad de cantar en este Teatro, como ya dijo nuestro colega. El Macció es maravilloso y yo no lo conocía. Agradezco a la gente de San José que nos apoyó.. Estoy feliz de cantar en mi país.

G. Ventre: _ Ha sido un regalo para nosotros…

_ Ustedes van a regresar a Italia.

En enero tal vez nos vayamos para allá, cuando nuestra hija pueda viajar.

Gracias a todo San José, a la Filial San José de Juventudes Musicales principalmente, por su cariño y apoyo a todos los cantantes, a todos los músicos y a aquellos artistas que recién empiezan. Se viene

«Pasión por la zarzuela» _ Hay novedades, maestro Pilone.

Ignacio Pilone: _ Ahora estoy dirigiendo la ENAL, hasta que vuelva Raquel Pierotti que está viajando por motivos personales. Cuando ella regrese, retomo a mis tareas docentes. Es la segunda vez que vengo. El Teatro Macció me encanta. El público es muy respetuoso. Se nota que disfruta. Se siente esa buena energía desde el escenario. Creo que fue un concierto redondo.

_ Ya Juventudes Musicales de San José está preparando el espectáculo «Pasión por la zarzuela».

_Viene el 30 de junio al Macció. Ya lo tenemos marcado con rojo en el calendario de la Escuela Nacional de Arte Lírico del SODRE. Estamos esperando venir acá con todo el grupo de estudiantes.

(*) Ignacio Pilone es Director de Orquesta. Director interino de la ENAL. Director de Coros de la EMVA(Escuela de Música Vicente Ascone- Intendencia de Montevideo).

(**)Uno de los anfiteatros más importantes de Europa, las óperas que se presentan en «La Arena de Verona», son famosas.