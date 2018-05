Larrañaga: "vamos a juntar firmas porque no hay voluntad de impulsar soluciones a la inseguridad"

El líder de Alianza aseguró que el problema de la inseguridad no es "ni de derecha ni de izquierda, no es un tema ideológico, porque lo que la gente reclama es poder vivir sin miedo…" Una semana después de haber participado de la inauguración de la Casa de Alianza por San José en la capital departamental, el Senador Jorge Larrañaga, acompañado lógicamente por el Senador Carlos Daniel Camy, regresó al departamento josefino, en la tarde-noche de ayer, pero esta vez a Ciudad del Plata. En un local ubicado en el km 29 de la ruta 1 el líder de Alianza Nacional mantuvo un encuentro con algo más de un centenar de vecinos. Allí Larrañaga hizo énfasis en diferentes temas de la realidad, entre ellos la seguridad y los proyectos que el sector ha presentado en los últimos meses para procurar mecanismos que mejores "uno de los grandes debes que ha presentado el Gobierno". Larrañaga señaló: "estamos impulsando una reforma constitucional para atender la lamentable situación de la seguridad en el país". El legislador reiteró los cuatro puntos que se pretenden impulsar en la recolección de firmas, a saber: el allanamiento nocturno para el combate contra la droga en función siempre de lo que diga el juez competente, la creación de una guardia nacional, es decir militares en función de policías, porque me parece que estamos desbordados, y esto no es hablar mal de la policía, sino que tenemos que darle mayor respaldo. Hoy están mal capitaneados, mal mandados y peor respaldados. El tercer punto es la reclusión permanente, revisable a los 30 años para los delitos gravísimos. No es tolerable que permitamos que compartan nuestras calles y nuestros ámbitos, gente que no está habilitada para convivir en sociedad y que ha cometido delitos gravísimos, y después evitar la "puerta giratoria", las penas tienen que cumplirse. Si un juez dice son 11 años por determinados delitos, son 11 años y no hay descuento...". En relación a la recolección de firmas señaló, es un camino previsto en la ley y al que debemos apelar porque no ha existido voluntad política de aprobar los cambios que se hacen necesarios para asegurar la vida de los ciudadanos. "Todos sabemos que las mayorías parlamentarias de manos enyesadas del Frente Amplio inviabilizan respuestas legislativas. En materia de lucha contra la inseguridad o hay reforma constitucional o no hay solución. Esto hay que decirlo con claridad, porque aun cuando gane otro partido seguramente no tenga las mayorías parlamentarias para impulsar en lo inmediato a partir de 2020 respuestas y soluciones…". Tanto en la rueda de prensa como en la oratoria, Larrañaga defendió enfáticamente la recolección de firmas y las propuestas del sector y dijo: "esto es esencial, esto no es de derecha ni de izquierda, esto es orden, hay que poner orden en el país, porque si no termina siendo un desastre, esto no es un problema ideológico, lo que la gente reclama es que se terminen estos episodios en donde muere la gente…".