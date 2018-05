Fernando Amado: "Si el Estado no está para atender a los más débiles, es sólo una disputa por poder"

Batllistas Orejanos tendrá representantes en todos los departamentos y "en la próxima primavera Batllista" presentaremos nuestras principales propuestas. La ética en la actividad pública ocupa un lugar central para nosotros. En la jornada de ayer, visitó nuestra ciudad el diputado Fernando Amado. Líder del sector Batllistas Orejanos en el Partido Colorado, definido como "el ala izquierda" del Partido y habiendo definido su pre candidatura a la interna y trabajando para concretar representación en todo el país. El Diputado señaló que es necesario llenar de contenido ideológico al Partido Colorado, y desde ese lugar señala que no es posible únicamente sacar cuentas electorales sobre el posicionamiento público del partido, sino defender, aún en minoría, los aspectos ideológicos del Batllismo, sobre todo su contenido socialdemócrata. "Si el Estado no está para atender a los sectores menos privilegiados, no tiene razón de ser y solamente se transforma en una competencia de poder. Es necesario dar un debate ideológico, y aunque nos ha costado en la interna, ofrecemos una mirada política que es de centro-izquierda, y hacia ese lado pretendemos que vaya el Partido, es por eso que estamos trabajando, para ser mayoría en el Partido. Amado dijo que en esta primera mitad del año, se está trabajando en la estructura del grupo, recorriendo visitando y dialogando mucho con la gente. "En la próxima primavera Batllista", vamos a estar dando a conocer nuestros principales planteos y propuestas. Pese a esto Amado aseguró que hay dos grandes temas en los que se está trabajando y se ha avanzado. El primero de estos, sin dudas se presentará como un proyecto de Ley y tiene que ver con diferentes aspectos éticos en la actividad política. Los casos de inconducta ética de diferentes actores políticos, demuestran una necesaria modificación y es por eso que estamos dialogando con diferentes estamentos, como el Fiscal de Corte o los miembros de la JUTEP. Según Amado, es necesario legislar sobre diferentes temas vinculados a la ética de la función pública, pero teniendo presente toda la actividad. Las situaciones de nepotismo, y discrecionalidad son muchas veces denunciadas en relación al Gobierno Nacional, pero no se mide con la misma vara lo que ocurre en los Gobierno Departamentales. Tenemos que trabajar todos para erradicar esas prácticas en todos los estamentos de la administración. Amado aseguró que otro elemento central y que preocupa es que más allá de reconocer que han bajado los índices de pobreza e indigencia, la sociedad está cada vez más fragmentada. Se está perdiendo la integración social que nos enorgullecía como país, y para eso es necesaria una mirada interinstitucional. No solamente se arregla con escuelas o liceos. Pensamos en la construcción de Campus, en donde la presencia del Estado sea integral, generando a la vez la recomposición del vínculo social. Finalmente el per candidato de Batllistas Orejarnos, aseguró que el grupo contará con representantes en todos los departamentos, y que esa representación tiene un fuerte contenido de renovación. Tendremos nuevos dirigentes, porque si verdaderamente proponemos un cambio y una renovación en el Partido, no la lograremos apelando a "viejos dirigentes", que por supuesto que quiero que estén en el partido, no quiero que se vaya nadie, pero nosotros trabajamos para generar nuevos cuadros. Amado aseguró que de su grupo el 30% son Colorados, y que el otro 70% se compone de ciudadanos que no eran votantes colorados, pero que comparten nuestra mirada socialdemócrata y de centro izquierda.