Fuertes críticas a la administración Falero en el acto del 1ro de Mayo generan malestar en dirigentes de ADEOM

El contenido de la proclama del Plenario Departamental generó como el año anterior malestar en algunos integrantes de ADEOM. En una tarde lluviosa se registró un nuevo acto celebrando el día de los trabajadores. En esta oportunidad fue en las últimas horas de la tarde, dado que el Plenario había resuelto participar del acto en la capital del país. Se estima que cerca de 400 personas participaron del acto central del plenario. Quien no asistió este año fue el Intendente José Luis Falero, ni la secretaria general Ana Bentaberri, quienes en los últimos dos años, acompañados de algunos de los directores de la Intendencia habían concurrido a la Plaza Artigas, y en los dos años anteriores, recibiendo fuertes críticas a su administración. Tan cierto es que Falero faltó, como que las críticas a la Intendencia de San José no lo hicieron y en varios pasajes del acto la referencia fue directa. En el marco de la proclama, en un apartado dedicado a ADEOM, los oradores reclamaron concretamente presupuestaciones trasparentes, denunciaron la discrecionalidad para el otorgamiento de horas extras y viáticos sin rendición, así como también cuestionaron las tercerizaciones, lo que se estima representa pérdida de puestos de trabajo para municipales, recordando que hay empresas que realizan tareas que antes realizaban los funcionarios de la Intendencia. Hasta allí lo esperable, e incluso en el mismo marco de las reivindicaciones más recientes de ADEOM. Ahora bien, cuando para finalizar el acto se dio lectura, por parte del también integrante de ADEOM Sebastián Ríos, a una proclama "política", las críticas superaron lo estrictamente administrativo o de funcionamiento, criticando duramente primero al grupo de "autoconvocados" y luego vinculándolo directamente con la Administración Falero. Textualmente Ríos destacó desde el escenario: "Señores del Gobierno Departamental, dejen de organizar y financiar grupos de desestabilización. Dejen a la Democracia que se pronuncie, para cambiar lo que tenga que ser cambiado, para que perpetúe lo que tenga que ser perpetuado. Dedíquese a su gestión que deja mucho que desear. Preocúpese por poner su despacho al servicio de los que necesitan. Deje de servirle a los terratenientes. Una vez, haga historia y deje los intereses individuales, vele por la sociedad toda, contribuya a las necesidades. Basta de administrar al pueblo como si fuera una empresa, una empresa mal administrada. Póngase el mameluco, presione a los terratenientes para poner en regla a los trabajadores. Genere condiciones para abrir puestos de trabajo. Deje de apañar a sus votantes. Que han lucrado, poniendo en puestos de trabajo a dedo. Deje de ver el color de la bandera (…) su gestión ha privilegiado a los de arriba. Sabemos que cumple las órdenes de las clases dominantes…". Fue un acto político En las últimas horas, como ocurriera el año anterior y por el mismo motivo, el dirigente de ADEOM Ruben Pino cuestionó el contenido político de la proclama señalando que nada se dijo de los problemas del país. Pino aseguró que los actos por el día de los trabajadores se han transformado en actos político-partidarios. Al respecto en la mañana de ayer, Pino fue consultado por nuestro colega Leonardo Abalo quien comenzó en estos días con un nuevo proyecto periodístico en la mañana por intermedio de San José Ahora Radio, y tras reproducir parte de la plataforma del acto de plaza Independencia, solicitó al dirigente de gremial su opinión y este manifestó sus discrepancias con el posicionamiento que la plataforma tomó en relación a la administración departamental. Pino dijo: "el discurso de ayer del primero de mayo, en su plataforma local, y lo digo a título personal, más allá de ser integrante del sindicato (…) lo dije el año pasado y lo vuelvo a repetir, los trabajadores no podemos seguir callando estos actos vergonzosos, que son actos de política partidaria, donde se preocupan de toda la situación de Latinoamérica, de defender a Lula, a la dictadura de Venezuela y a la dictadura de Cuba, y realmente no se tocan los temas de los trabajadores y sobre todo de los trabajadores maragatos. Los montones de fábricas que están cerrando y que están desocupando a miles de personas, no se habló nada de los dos trabajadores muertos esta semana, que son tan trabajadores como todos y fueron muertos por la delincuencia, pero como ellos defienden al Ministro del Interior, no se nombró nada…". No se nombró la corrupción de ASSE, los problemas graves del país, pero se utilizó gran parte del discurso para defender a sus hermanos ideológicos…". Entiendo que este no es el ámbito, porque no todos los trabajadores estamos de acuerdo. Y después en la crítica a la Intendencia, no se dice nada de los problemas que tiene el gobierno, pero sí se ataca sistemáticamente en todos los primeros de mayo, y más cerca de las elecciones, a la Intendencia de San José, con inexactitudes, mentiras y creando cosas que no son (…) lo que sentí hoy es que los trabajadores están disconformes con este discurso (…) parece que de los grandes problemas que tiene el país, toda la culpa la tienen o los medios de prensa hegemónicos, o la derecha internacional que nadie sabe decir bien que es o la Intendencia… somos miles de trabajadores que no estamos de acuerdo con esto y que es momento de reaccionar y no quedarse callado…", señaló Pino, quien confirmó que aunque no espera que todo el gremio municipal esté de acuerdo, planteará su posición discrepante en la reunión de ADEOM del próximo lunes…