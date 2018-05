Piden plan de forestación a la Intendencia

Los árboles en las ciudades es un tema recurrente en los últimos tiempos en la Junta Departamental, y en la última Sesión del deliberativo ingresó a manera de Moción Urgente planteada por el Edil de Alianza Nacional Gastón Camy. En la oportunidad el Edil nacionalista presentó fotografías tomadas con cámaras termográficas, lo que permitió observar la diferencia de temperaturas que existen en zonas donde hay árboles proyectando sombras y otros donde no los hay. Éstas imágenes dejan al descubierto la importancia de tener árboles, dado que se dan diferencias superiores a los 20 grados. Sobre el tema Gastón Camy reiteró que el Gobierno Departamental no está tomando el asunto con la seriedad y responsabilidad que debería, no solo en San José de Mayo, sino que en todas las localidades del departamento.

El Edil de Alianza manejó que se debería trabajar en conjunto con técnicos, ingenieros y personal que pueda aportar para una correcta plantación de especies que sean las adecuadas. También recordó que años atrás se había tocado el tema con la presencia del Ex Director de Gestión Ambiental por el tema de las podas, que se denunció, se hacían a destiempo y de mala manera, tronchando los árboles de forma desprolija sin control.

El Edil Gastón Camy hizo hincapié en que la comuna debería tener un plan de forestación que controle el estado del arbolado, las especies que faltan y la colocación de especies donde haga falta.

Desde tiendas del Frente Amplio el Edil Javier Gutiérrez recordó que al respecto de estos temas está pendiente se cumpla con un llamado a sala al Director de Parques y Jardines de la Intendencia Gustavo Bares. Gutiérrez indicó que la corporación debería exigir su presencia para tratar varios temas, entre ellos el tema del arbolado, el estado de los árboles de lo que tanto se ha hablado, y la situación de las especies que debieron ser retiradas de distintos lugares del Parque Rodó. Desde la oposición se acompañó la iniciativa de que se trabaje en una especie de programa para la reforestación de nuestro departamento.