Viernes 4 y domingo 5 en el Macció Rossana San Martín Cruxên El viernes 4 y el sábado 5 de mayo a las 21 h en el Teatro Macció, se presentará "Tangueros" tributo-homenaje a los cultores locales del "2 x4" y en particular, a Juan Carlos Tagliabúe, artista que mereció trascender fronteras. La dirección escénica es de Sandra Acosta y la dirección general, de Daniel Ríos Fernández. El pasado 30 de abril, hubo una rueda de prensa en el Macció, con Daniel Ríos y el también integrante del grupo "Máscaras" Julio Sacco.

Habrá participaciones especiales de Malena Muyala y otros artistas, en uno de esos días. Entradas: Platea: $300. Cazuela: $200. Daniel Ríos Fernández: _ El viernes 4 y sábado 5 de mayo estaremos presentando el tributo-homenaje "Tangueros". El tributo principal es al Sr. Juan Carlos Tagliabúe, nuestro artista local. También será un reconocimiento a todos aquellos quienes formaron parte del "2 x 4" acá en San José como los Tagliabúe, Elsa Roriano, los bailarines Ríos…

La idea de este espectáculo surgió porque yo iba a repetir "Atrevidas", pero hubo algunos problemitas en el grupo. "Tangueros" es como una revista musical de tangos, con sketches, cantantes, baile. Todo tiene un humor sano. No es como "Maragatísima", que tenía un humor picaresco, pero "sin pasarse de la raya", con un nivel excepcional.

Contaremos en uno de esos días, con la presencia de Malena Muyala , junto a otros artistas: Claudia Puerto, María del Rosario Pérez, "Fofi" Martínez , y el propio Juan Carlos Tagliabúe quien también cantará.

No voy a decir qué tangos se van a interpretar. Está muy lindo el cuerpo de baile de tangueros. Nosotros siempre cobramos por "bordearau", el que también se repartirá con Juan Carlos Tagliabúe.

Julio Sacco: _ El grupo [local de teatro] "Máscaras", tratará de ponerle sonrisas con unos "sketches". Vamos a nombrar a estas personas populares que tenemos. Es un muy lindo espectáculo y homenaje a este señor [Juan Carlos Tagliabúe], gran cantante de San José conocido por todos, que se lo merece.

Daniel Ríos: _ Silvio Soldán invitó una vez a Juan Carlos Tagliabúe a "Grandes Valores del Tango" y le pidió que se quedará allá [en Argentina], pero Juan Carlos no quiso. Pasó algo parecido con Olga Delgrossi. Ella prefirió quedarse en Uruguay.

Ahora Juan Carlos está pasando por un momento difícil, pero lo convencí para que estuviera y cantara en este espectáculo. Ayer [domingo 29], estuve en la casa de Juan Carlos y fue maravilloso escucharlo cantar. Su energía y vitalidad nos impulsan a seguir. Ficha ténica: Dirección General: Daniel Ríos Fernández. Dirección escénica: Sandra Acosta Torrado. Grupo actoral: Nélida Larguero, Tomás Puerto, Bettina Lalane, Fabiana Bogarín, Claudia Puerto, Juan Martín Prado, Julio Sacco, Poupée Mariño , Milton Barceló, Sandra Acosta y Daniel Ríos Fernández. Cantantes: Juan Carlos Tagliabúe, Rodolfo(Fofi)Martínez, María del Rosario Pérez, Claudia Puerto, Juan Martín Durán, Daniel Ríos Fernández.

Bailarines: Sebastián Lekini, Estela Sellanes, Héctor Víctora, Cynthia Dutruel, María Curbelo, Becher Castro, Carlos Torterolo, Graciela Ardiarena, Edgar Hernández.Vedette: Susy Leguizamo. Dirección de "coreos" y diseño de vestuario: Susy Leguizamo. Coreografías: Sebastián Lekini y Cynthia Dutruel. Teclado: Alberto Andrade. Bandoneón: Jorge Goyos. Bajo y guitarra: Hildo Zabala.