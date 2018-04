San José tendrá dos actos Escrito por -- 1 de mayo El próximo martes 1 de mayo no será un Día de los Trabajadores más, es que en la capital departamental habrá dos actos conmemorativos. Con la particularidad que será de tarde, el Plenario Departamental del PIT-CNT estará llevando a cabo el tradicional acto por el Día de los Trabajadores en la Plaza Independencia. Allí representantes de los distintos sindicatos estarán participando de la actividad en la que se estarán exponiendo temas nacionales y por supuesto, departamentales por parte de los referentes de la organización sindical.

Este año el PIT-CNT a nivel departamental decidió implementar algunos cambios en torno a la organización de los actos, trasladándolos a horas de la tarde y trabajando en forma coordinada en todo el departamento.

Además, en la mañana habrá representación del departamento en el acto central que se realizará en la plaza 1 de Mayo de Montevideo, donde saldrá locomoción desde San José de Mayo, pasando por Libertad y Ciudad del Plata.

Desde el Plenario se ha informado que a las 17hs. se realizará el acto correspondiente a Ciudad del Plata, a las 17.30 en Libertad y en San José de Mayo. Además de incluir los temas centrales de la central sindical, también habrá temas de componente local en la proclama que se leerá en cada uno de los actos que se realizarán el martes en el departamento. Además de temas vinculados a la definición de los consejos de salarios, en este año particular por lo que significa a nivel de Gobierno el último para modificaciones presupuestales y elaboración de presupuestos, se sumarán temas del tenor político internacional, con una mirada a la situación en Venezuela, Perú y Brasil. En este último caso, es conocido el cerrado apoyo que el PIT-CNT ha brindado al hoy preso ex presidente Luis Inacio 'Lula' Da Silva. Plaza 4 de Octubre Por otra parte, en horas de la mañana, los trabajadores que se han integrado a la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay estarán llevando adelante su acto correspondiente al 1 de Mayo. En este caso será la primera vez que en nuestro departamento se dará una alternativa de estas características. En esta actividad se estarán marcando las diferencias que han sido motivo del alejamiento del PIT-CNT, además de plantear puntos vinculados a la realidad laboral del departamento y el país. También reivindicarán un mayor salario mínimo, se hará hincapié en seguridad e higiene laboral. De esta forma la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay hará su presentación oficial en el departamento tras la integración de la ex mesa departamental de FUECYS y otros gremios que se han ido sumando a esta opción gremial

