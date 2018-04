Larrañaga y la importancia de Alianza en San José Escrito por -- Camy Intendente? El Senador Jorge Larrañaga participó de la inauguración de la casa partidaria junto a Carlos Daniel Camy. En el límite de los barrios Roberto Mariano y Exposición, se inauguró la Casa Partidaria de Alianza Nacional con la presencia del Senador Jorge Larrañaga y Carlos Daniel Camy. En la oportunidad se habilitó ese espacio para los adherentes de ese sector del Partido Nacional. En conferencia de prensa, el líder del sector Jorge Larrañaga realizó un claro discurso en respaldo de Carlos Daniel Camy y el sector a nivel departamental.

Sin querer inmiscuirse en la interna departamental, lo dejó en claro en más de una oportunidad, indicó que tanto el Senador de nuestro departamento como su agrupación han sido fundamentales para la victoria del Partido Nacional y la obtención del Gobierno Departamental.

Larrañaga no escatimó en elogios para con Camy, de quien dijo tener una opinión muy personal sobre su función en lo departamental, dejando entrever que para él debería ser candidato a la comuna. En este sentido apareció el nombre de Juan Chiruchi, quien acompañó en las elecciones anteriores al sector y de quien se han tejido especulaciones sobre ser el fututo candidato de Alianza. Allí, sin dejar de reconocer las condiciones y la relación con el ex Intendente, nuevamente Jorge Larrañaga deslizó la opinión que le seduce más la posibilidad de una candidatura de Carlos Daniel Camy. Desarme Por otra parte el Senador Jorge Larrañaga se mostró abierto a estudiar todos los proyectos que le entreguen en materia de seguridad, al referirse al proyecto de Desarme de la población propuesto por Sin Banderas. El líder de Alianza Nacional señaló que dado el momento actual, no está de acuerdo, máxime cuando la delincuencia, dijo, está mejor armada que la policía y el ejército.

