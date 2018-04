Justicia ya tiene informe de la JUTEP por irregularidades en la Junta en pasada legislatura

El tema lejos de ser nuevo, lleva ya varios años. El resultado de una comisión investigadora en la Junta Departamental para analizar lo que por entonces eran "supuestas irregularidades administrativas" en la Junta Departamental, fundamentalmente bajo la presidencia del ex edil Nelson Petre, tuvo como resultado primario dos consecuencias. La primera el pasaje de lo actuado y las actas a la Justicia Penal, para que sea esta la que realice las investigaciones pertinentes, y la renuncia del por entonces Secretario General de la Junta, Alexis Bonnahón, hoy asesor de Ordenamiento Territorial de la Intendencia. Han sido varias las personas que en todos estos años han ido a declarar, pero hasta donde se conoce solamente Petre y Bonnahón lo han hecho en calidad de indagados. Hace algún tiempo informábamos que la fiscalía había solicitado a la JUTEP (Junta de Transparencia y ética Pública) que realizara un informe sobre esta particular situación. Trascendió en las últimas horas, que el documento está en poder de la justicia desde hace varios días, e incluso que un representante legal de la Junta Departamental solicitará en estas horas conocer el tenor del informe, del que por el momento poco se conoce. Si bien es bueno recordad que el informe de la JUTEP no es vinculante, de todas maneras se entiende es un elemento trascendente para el análisis de la situación. También se recordará que una auditoría del Tribunal de Cuentas, constató las irregularidades que en primer término se suponían y que de esta manera se confirmaron. Es esperable que en las próximas horas se conozcan elementos del informe de la JUTEP y que en la misma medida el mismo genere "movimientos" en el expediente y obviamente repercusiones políticas.