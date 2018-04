Libertad marcha por seguridad

La ola de hurtos y rapiñas se incrementaron Una serie de hechos delictivos de los últimos días generó que la población haya decidido movilizarse en reclamo de mayor seguridad La inseguridad es un tema que está latente en toda la ciudadanía del departamento y el país, donde los hurtos y rapiñas preocupan cada vez que sucede, estando a la orden del día prácticamente en todo el departamento.

Los sucesivos hechos delictivos en el departamento han sido motivo de análisis por parte de las autoridades policiales, que buscan la mejor estrategia para el combate de esta situación

La ciudad de Libertad no ha sido ajena al aumento de los robos que se percibe por parte de la comunidad, pero con el incremento de las rapiñas, algo que preocupa aún más cuando el delito ya pasa a contar entre sus elementos con armas.

Particularmente los últimos días han sido bastante significativos por la ocurrencia de rapiñas a comercios y transeúntes, como también el hurto de vehículos, en particular además de las motos, de dos automóviles.

En las primeras horas de sol del domingo, al menos un individuo intentó rapiñar un comercio que gira en el ramo de supermercado, que atiende las 24 horas. El malviviente amenazó a la trabajadora con un arma de fuego a través de una reja, exigiendo la entrega de dinero, pero por la reja y la disposición del mostrador, el ladrón no pudo llevar adelante su cometido. En su huida, rapiñó a una mujer que esperaba transporte en una parada de ómnibus del lugar. En la mañana del martes, otro comercio de la zona fue víctima de una rapiña de similares características, además ese fin de semana una persona había resultado herida de arma de fuego en un confuso hecho. A todo esto se produjo el robo de los automóviles, todos hechos ocurridos en poco más de tres días.

Debido a ello, vecinos comenzaron a organizarse y auto convocarse para realizar una movida en reclamo de seguridad. A través de las redes sociales, sobre todo whatsapp, comenzó a circular la convocatoria para el miércoles 2 de mayo a las 16.30hs. para llevar adelante una marcha pacífica, procurando mayor seguridad para la comunidad.

La concentración tendrá lugar en calle 24 de Agosto, frente al Juzgado Letrado de Libertad, para luego marchar por la principal arteria de la ciudad.

La falta de funcionarios en la seccional Séptima, la actuación de la justicia, el nuevo Código de Proceso Penal, son algunos cuestionamientos que surgen desde la comunidad, que ha sido testigo de estos hechos, como así la continuidad de hurtos de motos, que en esa zona son moneda corriente.

Algunos vecinos atribuyen la situación a un corrimiento del delito, al tiempo que otros a que algunas personas que estaban recluidas en las últimas semanas han recuperado la libertad. Lo cierto es que para el 2 de mayo los vecinos se movilizarán pidiendo seguridad.