Alianza presentó extenso pedido de informes sobre tasa de alumbrado

Para echar luz La composición del gasto, los procesos de compras de materiales, el incremento en el gasto de combustible y otros aspectos son consultados al Intendente. Seguramente el debate sobre el alumbrado, lejos de "apagarse" con la convocatoria del Ejecutivo a los coordinadores parece haberse incrementado En los últimos días, Alianza por San José presentó en la Junta Departamental un nuevo pedido de informes vinculado a la Tasa de Alumbra, teniendo en consideración dos elementos centrales. Primero que el colectivo liderado por el Senador Camy ingresó en la Junta una consulta similar el 22 de febrero de 2016 que no fue contestado por parte del Ejecutivo. En segundo lugar, para analizar la información que el propio Intendente trasladara a los coordinadores de bancada, cuando los convocó días atrás justamente para realizar la "presentación de los números reales". En virtud de esos números, según destacó el propio Intendente José Luis Falero, la tasa debería incrementarse, ya que "lo que recibimos en menos de lo que hemos gastado". De todas maneras, Falero aseguró que "la tasa no subirá", destacando que es una resolución política del Jefe comunal. Tras la reunión, se recordará que tanto los coordinadores del Frente Amplio, como Adriana Etchegoimberry, coordinadora de Alianza por San José, señalaron que los números que recibían del Ejecutivo serían analizados en profundidad. Vale la pena recordar además que la mayor diferencia existente entre las diferentes miradas políticas de todo el tema "tasa de alumbrado", es la "composición de gasto" que realizar la Intendencia. Es decir los diferentes costos que según la Intendencia se le generan para poder brindar el servicio de alumbrado público en el departamento y conforme lo dispone el derecho tributario: "… su producto no debe tener un destino ajeno al servicio público correspondiente y guardará una razonable equivalencia con las necesidades del mismo...". En este contexto el documento presentado en la Junta Departamental, señala: "…solicitamos al Intendente Departamental el envío dentro de los plazos legales de un detalle exhaustivo de nuestras consultas sobre los Gastos e Inversiones realizados en el año 2017 asociados al primer ejercicio de vigencia de la Tasa de Alumbrado Público. Algunas de las

preguntas y sus fundamentos Concretamente el pedido de informes está compuesto por ocho carillas, y cada pregunta es presentado con su fundamentación por lo que, por motivos de espacio es imposible su transcripción total, pero se solicita información vinculada a la contratación de las empresas que vienen desarrollando la tarea, así como también la ampliación de uno de esos contratos en virtud del cambio en el tipo de luminarias que surgiera tras comprobar que las adquiridas en primera instancia no proporcionaban el rendimiento esperado. Combustible Como destacábamos el pedido además contempla aspectos fundamentales en la "composición del gasto" como: costo del personal, reparación y mantenimiento de vehículos y gastos en combustible. Alianza allí, en base al estudio de lo informado por el Ejecutivo y la documentación disponible destaca por ejemplo: "…la Rendición de Cuentas 2016, en el Grupo 1, Objeto del Gasto 141 del Programa 106 - PASEOS Y ALUMBRADO PUBLICO - se expuso un gasto total anual de $ 887.908 por consumo del combustible. Indicar porqué en el año 2017 el consumo de combustible directamente afectado a flota del área de alumbrado público se incrementó en 197%, pasando a un consumo de $ 2.635.275, pero debemos considerar que el consumo 2016 fue de todo el Programa 106 (no sólo alumbrado sino también paseos públicos), por lo cual el gasto directo de combustible en alumbrado en el rubro citado podría superar el 250% en el año 2017 en comparación con el año 2016. Se solicita indicar cuáles son los procedimientos de control sobre la carga y el consumo del combustible y su discriminación por áreas dentro del Programa 106. Licitaciones y

materiales Existen también algunas preguntas vinculadas a la adquisición de los materiales y el proceso de compras. Señala textualmente: "…El gasto en materiales afectado al cálculo de la tasa de alumbrado público 2017 fue de $ 11.204.080, siendo compuesto el mismo por compras de Conductores, lámparas, reflectores, morceteria, columnas, llaves y otros. Durante el Ejercicio 2017 el monto máximo autorizado por el TOCAF para realizar una compra directa fue de $ 410.000 IVA incluido, por tanto las compras por montos superiores deberían haberse realizado a través de algún procedimiento licitatorio. Según surge del sitio web de COMPRAS ESTATALES, que es el sitio oficial del Estado donde se deben publicar todos los llamados de contrataciones de bienes y servicios de los Organismos Estatales, la Intendencia de San José figura con 3 llamados adjudicados en el sitio oficial, que representan el 38% del gasto total en materiales cargado al costo de la tasa de alumbrado público 2017", por lo tanto se solicita: "Indicar exhaustivamente la composición del restante 62% del gasto en materiales (casi $ 7.000.000) durante el ejercicio 2017.

Finalmente, y más allá de los anuncios, la Intendencia había proyectado una recaudación por la taza de más de 93 millones de pesos, y lo realmente recaudado fue de algo más de 72 millones. Esa diferencia de 21 millones de pesos también genera planeos por parte del sector minoritario del Partido Nacional.