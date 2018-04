La Alcaldesa Laura Colombo denuncia entrega irregular de libreta a conductor

La Alcaldesa de Ciudad Laura Colombo presentó una denuncia por una entrega irregular de licencia de conducir a un funcionario. Una denuncia que se encuentra en jurídica de la Intendencia realizó la titular del Municipio de Ciudad del Plata Laura Colombo, ante el otorgamiento de una licencia de conducir a un chofer del municipio sin haber realizado los trámites correspondientes.

Ante la irregularidad del hecho, Laura Colombo decidió llevar adelante la investigación para que se tomen las medidas que sean pertinentes.

Hasta el momento, no ha tenido contactos con el Director de Tránsito Marcos Reyes por el tema, dado que luego de unos cambios efectuados por el ejecutivo, desde el Municipio se debe realizar un oficio escrito solicitando la presencia de jerarcas o inspectores con quienes se quiera reunir.

En declaraciones a Radio 41, la jerarca de Ciudad del Plata se quejó de no poder acceder directamente a los Directores de la Intendencia si no es a través de ese trámite burocrático, hecho que lo incluye en las diferencias que mantiene con la administración del Intendente José Luis Falero.

La Alcaldesa Laura Colombo se refirió al caso denunciado, donde expresó que a un chofer de un camión se le entregó la libreta de conducir sin haber hecho la prueba correspondiente en el vehículo. La denuncia amplió, se encuentra en jurídica pero desconociendo en que etapa de la misma.

Nuevamente la titular del Municipio de Ciudad del Plata volvió a catalogar de 'infantil' la política que emplea en Intendente José Luis Falero, donde dijo, mantiene de rehén a la ciudad y su gente, a la espera seguramente de los últimos meses previos a la campaña electoral para, seguramente y si le dan los recursos, efectuar las obras que debió hacer tiempo atrás y que son necesarias para la zona.

Colombo se quejó que desde el Km. 50 para el otro lado, 'donde están sus votos' llega con el presupuesto y realiza las obras.