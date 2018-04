Primero fue el barro

Viernes 4 de mayo Muestra de Cerámica de Daniel Altieri en el ICE Rossana San Martín Cruxên El viernes 4 de mayo a las 19.30h., se inaugurará la Muestra de Cerámica de Daniel Altieri en el Instituto Cultural Español de San José (ICE), en el Salón Norte de esa institución.

Conversamos con Daniel en su taller, quien insistió en que solo es un aprendiz, pero demostró en todo momento cuánto amor siente por lo que hace, y que no se detiene en sus experimentaciones.

La muestra podrá visitarse hasta el jueves 17 de mayo, de lunes a viernes, de 19 a 20.30h Aprendiz inquieto _ ¿Cómo se inició esta afición por la cerámica?

_ Hace 7 u 8 años, fui por curiosidad a un taller de cerámica en el Museo de San José. Asistí al taller de Ana Rebelato y Rosario Bauzá durante unos 4 o 5 meses. Me enfermé de la columna y no pude ir más. Después empecé a trabajar en cerámica en mi casa, como un hobby, sin propósitos comerciales. ¡Soy un aprendiz! Busco mucha información en Internet y en otras fuentes. Al principio alquilaba un horno y después adquirí uno de segunda mano. Ahora no puedo parar de hacer piezas.

_¿Qué materiales empleas?

_ Compro algunos materiales en la Escuela Superior de Cerámica [Yaro 975, casi Gonzalo Ramírez, Montevideo]. La arcilla que compro allí viene pronta para trabajar. Intenté al principio usar el torno, pero no es lo mío y no pretendo producir en grandes cantidades. Comienzo una pieza y no me detengo hasta que la termino. Primero la armo, la moldeo y después la pinto. Colores que son amores _¿Cómo pintas las piezas?

_ Hay dos tipos de pintura: el engobe y el esmalte. El engobe es una mezcla de arcilla con pigmentos u óxidos. Una pieza blanca que está aquí es barbotina, que está compuesta de arcilla [y agua], a la que se le puso óxido de zinc. Aconsejan que se hagan los engobes con la misma arcilla que se arma la pieza, para que haya una mayor ligación. Si uso arcilla gris para la pieza, hago el engobe también con arcilla gris. Pinto la pieza con engobe y debo esperar 15 o 20 días para poder bizcocharla.

_¿Qué es bizcochar la pieza?

_ Es llevarla [al horno] a 940 ° C y cuando se extrae del horno, ya queda con la consistencia necesaria. Esa pieza está pronta si es con engobe. Las ventajas son que resulta más económico y el proceso es más rápido que si se pinta la pieza con esmalte.

_¿Cómo se procede si se pinta con esmalte?

_ Primero se bizcocha la pieza y el barro queda cocido. Tiene el color del barro si es arcilla roja, pero si la arcilla es gris, queda color crema. El proceso del esmaltado es más complicado. Se compra el color que se quiere, o se mezclan colores.

_ La pieza queda brillosa…

_ Sí.

_ Tienes en una pared del taller muestras de colores.

_ Hay pigmentos y «fritas». Las «fritas» son preparadas en fábricas. También con el engobe se puede dar brillo a la pieza si se le pasa esmalte transparente en el exterior y el interior, para que quede impermeable. Así hice esta tetera [ver foto al final de esta columna].

Hay una pieza con engobe, que tiene varios colores, que fui chorreando con una perita de goma[en la foto mencionada, está a la izquierda de la tetera]. Da bastante trabajo. A algunas piezas les paso cera de abeja. La regla de oro de Kiyú para la «Cerámica Nazca»

_Trabajas con la arcilla del Balneario Kiyú de nuestro departamento.

_ Extraigo pequeñas cantidades de arcilla de las barrancas de Kiyú. Me eriza la piel[literalmente ocurrió en la entrevista], cada vez que la miro y pienso lo que se logra con ella. Exige un proceso de decantación. Traigo la arcilla de las barrancas en una bolsa y está como una piedra. La muelo en seco. Después la dejo sumergida en agua.

_ Aquí en tu taller se ve la arcilla decantando en una gran bandeja con agua.

_ Está unos 15 días sumergida, la voy revolviendo y extraigo piedrecillas y otras impurezas. Queda en la bandeja hasta que se evapore el agua, y tenga humedad como para moldearla. A veces saco el agua con un trapito.

Tiene una propiedad muy especial, porque posee la mezcla ideal de arcilla y arena para hacer la «Cerámica Nazca» (*).A la arcilla comprada le tengo que agregar un 10% de arena de río para hacer la «Cerámica Nazca». Tú haces un aro con ella, lo unes y no se resquebraja[ver foto de la 2ª colimna]. Está pronta para trabajar.

_ ¿Cómo se te ocurrió utilizar esa arcilla para ese tipo de cerámica?

_ En Internet encuentras la sugerencia de usar la arcilla de río y tuve la idea de probar la de Kiyú, que es ideal para esas piezas es. He hecho varias de ellas, y debo arrastrar la arcilla para moldearlas. Hago una bola de barro, introduzco mis dos dedos pulgares en el medio para hacer una cavidad y voy estirando la arcilla. Tomo una espátula y «la voy peinando» hasta curvarla. La cierro, realizo dos orificios, los tubos y el asa. Por último pulo la arcilla y la pinto.

_ Son muy bonitas esas que tienen el «estilo Nazca». .

_ Otras piezas se arman superponiendo y uniendo «chorizos». La pieza puede quedar redonda, pero tengo alguna aquí, de base redonda, pero de boca cuadrangular, porque le hice un «pellizco» o sea, cuatro recortes en «v» a la circunferencia. Las uno, y la boca queda cuadrangular. La lámpara de pie que voy a exponer en el Instituto Cultural Español (ICE), es hecha con esos «chorizos» que se unen. Las incógnitas que depara el horno En general pongo las piezas dentro de bolsas de nylon para que no se sequen demasiado rápido, ya que si eso pasa, se resquebrajan.

_ ¿Tienes vínculos con ceramistas de San José?

_ No conozco a los ceramistas locales. Me comunico por las redes sociales con seis grupos de cerámica,. Uno de ellos se llama «Aprendiendo entre todos», integrado por ceramistas de todo el mundo: Argentina, España, Chile…

Hay todo un universo de medidas, de grados de temperatura, de proporciones de óxido, en cada pieza. A veces una mínima diferencia en un grado o un gramo de óxido, modifica el color que se quería obtener.

_Son procesos químicos. Ahora veamos el horno…

_ A veces la pieza se parte, porque queda aire en ella o hay otro inconveniente.

_ He entrevistado a otros ceramistas que dicen que siempre es un misterio lo que ocurrirá después de abrir el horno. Cada pieza necesita una temperatura determinada.

_ Las de esmalte van a 1040° C y las de engobe, a 940° C. El engobe soporta también los 1040°. Acá hay piezas esmaltadas y con engobe. A estas les paso muchas veces cera de abeja después de extraerlas del horno. Se debe poner la temperatura deseada y se debe saber cómo va aumentando por minuto, para que llegue gradualmente a esa temperatura. Cuando alcanza por ejemplo los 940°C, se debe dejar 6 u 8 minutos y se mira por la ventanita circular. Está todo incandescente. Después la temperatura va descendiendo paulatinamente, hasta unos 50°. Me llevó todo el día de ayer hasta hoy de mañana hornear estas piezas. Estuve pendiente de eso. A las 6h de la mañana de hoy estaba de piyama.Abrí el horno para ver cómo habían quedado las piezas. ¡Es fantástico!

_ ¿Cuándo se realiza la apertura de la muestra de tus cerámicas en el Instituto Cultural Español?

_ Es el viernes 4 de mayo, a las 19.30h. Exploraciones _¿Vas a exponer algunas de estas casitas que tienes en el taller?

_ Creo que sí. A algunas las hice en el año 2011 en el Museo de San José.

También he hecho otras piezas con esfumados. Cuando la pieza está bizcochada, se pone en aserrín y prendes fuego el aserrín, que se va consumiendo como si fuese un cigarro. Si además se ponen pedazos de cuero, de plástico, o madera en la pieza, queda con distintas tonalidades. Por los poros de la pieza penetra el humo.

Quiero incursionar en el proceso del «Rakú». Se saca del horno cuando la pieza está aún incandescente y se sumerge en aserrín. Luego se introduce en agua, estalla, y ahí la pieza queda craquelada. (*)Nazca (o Nasca), es una cultura arqueológica del Antiguo Perú que se desarrolló básicamente en los valles del actual departamento de Ica, alrededor del siglo I y entró en decadencia en el siglo VII. La cerámica de los Nazcas era elaborada con finísima arcilla, cuidadosamente pulidas y de gran colorido. Asombra aún cómo lograron tanta belleza.