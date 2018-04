Lacalle Pou dio su respaldo a la administración de Falero, y dijo que el Partido ya dio su respaldo a la gestión de Camy en ANCAP

Procurando no profundizar en la interna departamental, el líder de "Todos" respaldó totalmente la administración de José Luis Falero, y sobre las declaraciones del Intendente por la gestión de Camy en ANCAP recordó que "todo el partido respaldó su gestión, eso no es novedad…" El Senador Luis Lacalle Pou que comenzó ayer en San José en San José una gira nacional con el Ex Diputado del Frente Amplio Gonzalo Mujica, quien se incorporara en los últimos días al sector "Todos" que lidera justamente Lacalle Pou. Una importante nómina de dirigentes del "Sumate" se hizo presente en la Casa del Partido Nacional para acompañar la conferencia de prensa que se brindara al respecto. Acompañando al Senador Lacalle Pou y al ex diputado Mujica, estaban el Intendente José Luis Falero y el Diputado Ruben Bacigalupe. El Mensaje, primero del Senador Lacalle Pou, y luego de Mujica mantuvieron la línea de la presentación realizada hace tres días en la Casa del Partido Nacional en Montevideo. Allí Lacalle explicó el proceso de afinidad que se había generado y ponderó que Mujica "abandonaba la comodidad de la banca, deja el confort y sale al descampado a convocar en base a futuro, que es desde donde surgen las alianzas políticas, en base al futuro, no en base al pasado…". Vengo repitiendo como un loro, esto de tender puentes, ero porque efectivamente creo que tender un puente no es solo construirlo entre dos cabeceras, entre dos personas, es para ser cruzado, de tener la valentía de cruzarlo, de encontrarnos un poco más acá o más allá, pero sabiendo que somos gente de unión…".

Entre «focas y fachos» Lacalle Pou utilizó esas expresiones para contraponer la actitud de "buscar acuerdos, entendimientos y de tender puentes" a otras actitudes políticas. Señaló entonces: "yo sé que algunos quieren más división, sé que disfrutan del "focas y fachos" y "que el bolche y lo otro… yo no, ni lo disfruto, ni lo quiero. Aunque no levante la voz ni desacredite, ni insulte, no siento que tengo menos coraje, al revés, siento que en estos tiempos, el coraje lo vamos a demostrar si somos capaces de no gritar, de respetar y si tenemos el sentido común y la determinación de hacer las cosas, sin herir pero con firmeza…". Acuerdo programático El ex diputado Mujica señaló, refrendando lo que adelantaba Lacalle sobre que la mirada del país entre ambos dirigentes tenía un nivel de coincidencia de 99,9%, señaló: "hicimos un acuerdo programático concreto sobre cinco temas que creemos trascendentes del país como: Seguridad, Educación, Salud, Política Económica e inserción internacional y sobre la base de ese acuerdo no había impedimento de hacer un acuerdo político…". En cuanto a su decisión señaló que: "siempre he dicho que es necesario abandonar la comodidad para generar los cambios, es justamente la comodidad lo que nos impide cambiar, hay que caminar rumbos que no tienen certezas…" Lacalle: Total

respaldo a Falero Evidentemente que en medio de una situación de crisis interna en el Partido Nacional en San José, era lógico que se consultara al líder de "Todos" sobre su posición en este tema. Allí dijo: "por supuesto que estoy al tanto, si les digo que no, no me van a creer… he leído los diarios, las notas y obviamente a veces faltan elementos locales…" de todas maneras pidió permiso a los dirigentes del "Sumate" para meterse en temas locales, entonces dijo: "bien claro, cada uno está en su derecho de actuar como piensa y como siente. Yo respaldo 100% la gestión de José Luis Falero, en lo que hace a la gestión y en lo que hace a la persona. Primero lo más importante a la persona, y después a la gestión, y entre la persona y la gestión respaldo al equipo. Que es infalible, no lo es, pero la línea y las acciones las comparto. Las motivaciones políticas, puedo tener un olfato, pero prefiero no juzgarlas porque no me corresponde (…) creo que hay un tema de competencia política, lógica, y hay veces que se expresa de esa manera. Me pude gustar o no, pero lo importante para mí es estar tranquilo con los compañeros de ruta. Y en San José, nos solo estamos tranquilos, estamos encantados, de la persona de José Luis, de la persona y de su gestión. Tiene cosas para corregir, seguramente, obviamente pero ha cumplido con lo que la gente le encomendó que es hacer obras y ha sido cuidadoso de los dineros públicos…". "Camy tuvo el

Partido Nacional" Finalmente luego de la conferencia y a instancias de Visión Ciudadana, consultamos al senador Luis Lacalle Pou en relación a la actuación del actual Senador Carlos Daniel Camy en su gestión en ANCAP, que ha sido manejada por el Intendente Falero en varias oportunidades, (de hecho fue el título de tapa de la edición del jueves). Particularmente consultado Lacalle dijo: "nosotros propusimos una comisión investigadora en ANCAP. Esa comisión investigadora investigó todo, propios y ajenos, y todos sabíamos dentro del partido que podría estar sometido a juicios sobre compañeros. Por suerte esa comisión investigadora elevó los antecedentes a la justicia penal, y cuando la justicia da en primera instancia la acusación en el pedido fiscal, nuestro compañero Carlos Daniel Camy, no está incluido y a nosotros nos genera tranquilidad. Sobre la gestión se puede hablar en distintos términos, pero básicamente, ya dijimos en todos lados que fue respaldado por del Partido Nacional…".