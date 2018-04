Ministro Benech y el futuro del proyecto

Acuerdo Interinstitucional de Queseros Artesanales El Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca Enzo Benech estuvo presente en San José en el marco de una actividad dirigida a los queseros artesanales de la región. La Comisión asesora del Acuerdo Interinstitucional para la Quesería Artesanal desarrolló en el departamento un taller, donde se analizaron aspectos funcionales del proyecto que incluye a seis departamentos con sus Intendencias, Colonia, San José, Soriano, Flores, Florida y Canelones. En tal sentido el Ministro Benech llegó luego de estar en una actividad de la Asociación de Técnicos Lecheros en la apertura de la Fiesta Quesera de Ecilda Paullier. El Ministro Enzo Benech recordó que la producción quesera es una mixtura entre la producción primaria y la industrial, dado que conjuga el producir leche por un lado y procesarla para elaborar el queso por el otro, principalmente en emprendimientos de orden familiar.

Una de las principales problemáticas de acuerdo a lo expresado por el Ministro Benech, pasan por la fiscalización en los comercios y la habilitación correspondiente de las queserías artesanales.

Precisamente el acuerdo trabaja en que los productores lleguen a tener las características necesarias como para recibir esa habilitación. Benech recordó que los quesos artesanales no se exportan y que en su gran mayoría se consumen en el mercado interno.

El Ministro de Ganadería Enzo Benech señaló que desde la cartera se ayuda a que los productores puedan tener la habilitación, pero si éstos no lo aprovechan y no se formalizan, habría que poner un plazo, y no volver a apoyarlos