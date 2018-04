Falero aseguró que críticas vienen de sectores que «cuando han tenido que administrar han sido ineficientes» y apunto de igual manera al Frente Amplio que a Alianza

Frente Amplio respaldó actuación de sus ediles en la Junta y pidió a Falero que "deje su soberbia de lado".

Era evidente que luego de la votación histórica de la Junta Departamental en la noche del lunes, que entre otras cosas censuró la administración de los recursos públicos por parte de la Administración Falero, iban a existir repercusiones. Sabido era también, que la posición de la mayoría de la Junta no tiene carácter vinculante, pero que los posicionamientos políticos en torno a la situación financiera de la Intendencia continuarían, tras el análisis registrándose. Tras la reunión del Gabinete el Intendente Falero, comenzó la rueda de prensa quitando trascendencia al asunto, relativizándolo, pero conforme fueron pasando los minutos en el intercambio con los medios, fue elevando el tono y la confrontación tanto con el Frente Amplio como con Alianza por San José.

Es un tema político y nada más

"Creo que terminó un tema con mucho contenido político, más que estrictamente el análisis de la Rendición. Estábamos fuera de tiempo, fuera de todo, la respeto como debe ser, con el Informe de sus asesores que obviamente no coincide con el que realizamos nosotros, que tiene una mirada más profunda de la realidad. Es discrepante en cuanto a eso. Las propuestas que allí se plantean en su gran mayoría han sido tomadas. Trabajamos todos los días del año, mejorando la gestión, reduciendo costos de funcionamiento, horas que no se necesitan y eso ha llevado a que estemos en porcentajes, tanto en el rubro cero como en funcionamiento, por debajo de lo que está establecido en el Presupuesto. Los números nos marcan que estamos por encima de la inversión y por debajo en funcionamiento y rubro cero, creo que mejor cosa no puede pasar…" Lo demás son temas políticos. Hay como una intención de justificar algo injustificable y de intentar de llegar a algo desde el punto de vista político en la Junta. En este caso se sumó a la oposición del Frente Amplio, lo de Alianza, que tiene un análisis propio que ya hemos analizado y no vale la pena volver a tratar. Son solamente miradas diferentes, asesoramientos diferentes, nosotros no estamos poniendo en riesgo la administración, no estamos generando mayor endeudamiento, no estamos comprometiendo futuros gobiernos; como se da en el Gobierno Nacional, que de los anuncios que hizo en el Consejo de Ministros, son todos con financiamiento BID a varios años, o proyectos de PPP a pagar en los próximos gobiernos, con financiamiento propio, muy poco. Nosotros hemos hecho todo con financiamiento propio, porque no hemos encontrado nunca la voluntad política para poder acelerar procesos de obras que se justificaban…". Comenzó dando respuesta el Intendente, aunque con alguna crítica, manteniendo una mesura que luego terminaría en convertirse cuestionamientos políticos de mayor peso, tanto al Frente Amplio como a Alianza.

"No me den clase de administración"

Falero, en relación a las mayorías circunstanciales, que determinaron la censura a la forma de gestionar los recursos públicos por parte de su administración, en la sesión del lunes dijo: "quizás se encontraron porque tienen una forma de asesorar… yo no culpo a los políticos, yo creo que los asesores no son los adecuados. En algunas cosas, nos quieren cambiar el sistema de administración a nosotros, cuando, donde han tenido responsabilidad de administración, tanto el Frente Amplio como Alianza Nacional, nos han demostrado que han sido ineficientes. No me parece considerar demasiado, más de lo que ya hemos considerado…", dijo el Intendente.

Respuesta a las propuestas

Recordemos que el informe planteaba las siguientes sugerencias desde Alianza y el Frente Amplio: a) nuevo plan de facilidades para atacar la morosidad tributaria. b) iniciar el proceso de actualización del catastro Departamental, el que debe de ser nominal. c) Contener los gastos de funcionamiento. d) Racionalizar las horas extras (respetando la OIT). e) Eliminar las subdirecciones. f) Eliminar viáticos sin rendiciones de cuentas. g) Reducir los gastos de publicidad en los medios capitalinos. Al respecto Falero aseguró: "capaz que alguno de los temas que plantean allí lo podemos considerar. El plan de facilidades ya lo hemos hablado y se está analizando. Hay una parte que es el de patente de rodados y estamos trabajando en los demás tributos. Reducción de horas, ya lo hemos hecho, la publicidad también, ordenar los funcionamientos también, venimos generando un importante cambio en el funcionamiento. Analizar el Catastro, no es inviable, pero no "al barrer", porque genera una carga tributaria en un momento en donde la estamos pasando mal. Quizás podamos atender casos puntuales. El tema de las subdirecciones me parece poco serio. Plantean la creación y ahora me plantean la eliminación. Saben que si elimino las subdirecciones no se genera ahorro, porque son funcionarios que van a quedar trabajando. La verdad, me parece poco serio, pero son tiempos políticos que están arrancando, aseguró Falero.

«Lo que más me molesta»

Siguiendo en su línea de análisis, como decíamos, Falero fue incrementando en la crítica a la oposición. Incluso dijo: "lo que más me molesta, es que cuando han tenido responsabilidad de gobernar y de administrar cosas, lo han hecho mal, a tal punto que hoy pagamos 10 pesos más el litro de combustible como consecuencia de la mala administración del Gobierno del Frente Amplio y donde Alianza Nacional fue parte de la administración de ANCAP. Nos proponen cosas y cuando tuvieron responsabilidades no actuaron como corresponde…". Y reiteró que "no culpo a los dirigentes políticos que estuvieron al frente sino a los asesores que para mí no los asesoraron bien ni a un Sendic, ni a un Camy…, sino no hubiésemos tenido que pagar hoy el costo de las malas administraciones (…) esos son los mismos asesores que me están queriendo dar clases de administración a nosotros cuando nuestro equipo está invirtiendo más de lo que está en el presupuesto, con menos gastos de funcionamiento y de rubro cero, me llama la atención porque no es un tema serio…".

"Esto no es un boliche"

Para el Intendente esta situación, "es un juego político que no es serio, ni le hace bien a la sociedad que entremos en la chiquita. La misma gente del Frente Amplio que me pidió la creación de las direcciones de particular confianza para que tuvieran responsabilidad política hoy me pide que los saque (…) cuando ellos me cambien todo a nivel país, en donde tienen responsabilidad de Gobierno, ahí hablaremos, pero esto no es un boliche en el que hoy pongo y mañana saco, para quedar simpático con quien…?