Objetivo Escuela de Tránsito en Ecilda Paullier

Mayo Amarillo, además de las actividades de prevención el Gobierno Departamental pone énfasis en la educación vial. El Gobierno Departamental ha puesto metas para el próximo mes de mayo en materia de tránsito y seguridad vial, en este caso dentro del Mayo Amarillo. Como sucede todos los años a nivel nacional, en el próximo mes se estará llevando a cabo el programa denominado 'Mayo Amarillo', que busca llevar adelante acciones tendientes a la concientización en el tránsito. Este año en particular tiene un objetivo que se viene impulsando desde el gobierno Departamental y es el comienzo del funcionamiento de la Escuela de Tránsito en la ciudad de Ecilda Paullier. A la salida del Gabinete de este miércoles el Director de Tránsito Marcos Reyes indicó que el Municipio está trabajando para que alumnos de las escuelas por ejemplo tomen contacto con las normas de tránsito. Para ello en el espacio adecuado habrá que colocar semáforos, pintas cebras y tener señales para que, en bicicletas se los vaya instruyendo en la correcta forma de transitar por las calles, mediante juegos didácticos.

De esta manera la meta es que para mayo y la celebración del 'Mayo Amarillo' ese espacio en la ciudad de Ecilda Paullier esté inaugurado.

Adeudos de Patente Por otra parte el Director General de Tránsito Marcos Reyes, informó que aún el Congreso de Intendentes no ha enviado las directivas para comenzar con el sistema de facilidades para recuperar las deudas que en materia vehicular tengan los contribuyentes.

Tras el acuerdo en el Congreso, los detalles serían enviados al SUCIVE para que se carguen en el sistema informático, y así comience el funcionamiento de los convenios. Seguramente el mes próximo esté todo listo para capacitar a los funcionarios y que se pueda poner en práctica.

En otro orden el Director de Tránsito Marcos Reyes, anunció que a diferencia de otras comunas, San José no aumentará el costo de las licencias de conducir, debido a que no se exige para obtener la licencia por primera vez que se tenga que concurrir a una escuela de conducción.