Junta Departamental «censuró la forma» de gestión de recursos de la administración Falero

Fueron necesarias tres instancias para que la discusión pueda ser completada. El asunto viene siendo debatido desde hace un buen tiempo en el sistema político. El Frente Amplio reivindica que ha intentado instalar el tema desde el año 2012. Que los números presentados en las últimas rendiciones de cuenta, demuestran que lo que se advertía era real. Desde Alianza por San José, se reivindica el derecho a la crítica y se recuerda permanentemente que se han seguido todas las instancias necesarias procurando el diálogo y generando innumerables propuestas para bajar el déficit acumulado, pero que estas han sido descartadas y desoídas por la administración de Falero. Estaba pendiente el análisis de las rendiciones de cuenta 2015 y 2016. La comisión de Presupuesto propuso elevar al Plenario el debate y como señalábamos en el comienzo el tema quedó inconcluso en las dos sesiones anteriores. Ayer luego de algunas horas de análisis, en donde en buena medida se reiteraron argumentos planteados en la pasada sesión, finalmente el asunto fue puesto a consideración. Claramente desde el oficialismo "Sumate" se recuerda que: "Las rendiciones de Cuenta de la Intendencia, no requieren la aprobación de la Junta Departamental. Solamente está contemplado el tomar conocimiento. Más allá de este elemento legal "la mayoría de la Junta Departamental entendió pertinente realizar consideraciones políticas sobre las rendiciones de cuenta, muchas de las cuales nosotros no compartimos. Algunos aspectos que se señalan podemos estar de acuerdo, pero en términos generales no compartimos el informe. No tenemos esa visión. Evidentemente se trata de consideraciones políticas, como nosotros realizamos las nuestras", aseguró el coordinador del "Sumate" Juan Martín Álvarez. El informe aprobado El primer elemento trascendente que surge de la instancia de ayer, bien podría ser la conformación de "mayorías circunstanciales" entre el Frente Amplio y Alianza por San José. De hecho no es menor, que en la pasada sesión quien presentó el mayor énfasis en las críticas a la administración Falero fue el Frente Amplio, y en la noche de ayer, los ediles de Alianza fueron quienes realizaron las mayores consideraciones políticas. En resumidas cuentas, esas mayorías circunstanciales de 16 votos en 28, permitieron la modificación del informe de la comisión de Presupuesto realizando las siguientes consideraciones del que transcribiremos algunos de sus considerando. A) que la Intendencia Departamental de San José ha incurrido en el 6to año consecutivo en déficit. B) Qué el déficit de 2016 se reduce debido al crecimiento de la recaudación, pero aumentando el gasto. C) que el aumento de los ingresos se debe básicamente a 4 rubros: ingresos vehiculares, Contribución Inmobiliaria Rural, Contribución Inmobiliaria Urbana, Tasa de Alumbrado Público y Salubridad. D) que lo recaudado por los impuestos municipales no alcanza a cubrir los gastos de funcionamiento, a pesar de que en el ejercicio 2016 recaudó medio millón de pesos más por día. E) que en el ejercicio 2016 se constata una disminución de lo ejecutado en obras con respecto a 2015. F) que dentro del funcionamiento el rubro que más crece es el de recursos humanos: más funcionarios (a pesar de las tercerizaciones), más cargos de confianza, horas extras, viáticos sin rendiciones de cuenta. La Junta Departamental de

San José, resuelve:

1) Votar negativamente los informes relativos a las rendiciones de Cuenta y Balances de Ejecución Presupuestal correspondientes a los ejercicios 2015 y 2016. 2) Señalar el incumplimiento con los objetivos del Presupuesto Quinquenal (no es equilibrado). 3) Censurar la forma en que se han gestionado los recursos públicos. 4) Proponer las siguientes medidas: a) nuevo plan de facilidades para atacar la morosidad tributaria. b) iniciar el proceso de actualización del catastro Departamental, el que debe de ser nominal. c) Contener los gastos de funcionamiento. d) Racionalizar las horas extras (respetando la OIT). e) Eliminar las subdirecciones. f) Eliminar viáticos sin rendiciones de cuentas. g) Reducir los gastos de publicidad en los medios capitalinos. Llamado a sala En la pasada instancia y también ayer, se reiteró las dudas sobre algunos elementos que contempla la rendición de cuentas, por ejemplo la carga de determinados gastos de combustible, horas extras, compensaciones y viáticos, al programa de la Dirección de Descentralización, cuando claramente esa área de la Intendencia está integrada por tres funcionarios. Se comparó la relación de esos datos con otras direcciones con mayor personal y tareas y las cifras son sensiblemente dispares. Como se recordará hace 15 días cuando se manejara en forma primaria esta información, públicamente el Director de Descentralización Dr. Sebastián Ferrero aseguró que no ha autorizado ninguno de esos gastos, por cierto millonarios que se han cargado a su Dirección. Ediles de los diferentes partidos señalan que seguramente estas afirmación son ciertas, pero que contablemente y como se establece en la Rendición de cuentas, se ha cargado esos gastos al programa de Descentralización lo que para la oposición es una muestra más de las desprolijidades administrativas. Lo cierto es que el Frente Amplio solicitó anoche el llamado a sala al Director de Descentralización para que de respuestas a las interrogantes que se presentan.