Senadores José Amorín y Germán Coutinho conformaron nuevo grupo en el Partido Colorado

Uruguay Batllista se presentó en San José Los senadores José Amorín Batlle y Germán Coutinho han creado un nuevo sector dentro del Partido Colorado. Habiendo competido hacia la interna en las últimas instancias electorales, hoy suman sus esfuerzos en la conformación del nuevo sector. En la tarde de ayer, los legisladores realizaron una conferencia de prensa en San José y allí anunciaron en nuestro departamento esta definición política. Definición que tiene entre otras cosas dos elementos centrales, el pre candidato del grupo a las Internas del Partido Colorado es José Amorín Batlle, y quien encabezará la lista al Senado por ese sector es justamente el Ex Intendente de Salto Germán Coutinho. A partir de estas definiciones, y en la medida en la que vienen trabajando juntos desde el Senado de la República, los dirigentes han comenzado a realizar una gira nacional, para dar a conocer el movimiento y fundamentalmente para conversar con los diferentes dirigentes en cada uno de los departamentos para que les acompañen. Al ser consultados ayer sobre los cambios que habían operado hacia la Interna para que "conjuntaran esfuerzos", Coutinho señaló: "todos salimos de esa gran escuela que ha sido la 15. Luego al generarse el liderazgo de Pedro Boraberry en las últimas instancias electorales, muchos dirigentes construimos el sector "Vamos Uruguay", pero con la resolución de Pedro de abandonar la actividad política pública, "ese sector ya no tenía razón de ser". Así pues, asumiendo que la situación electoral del partido colorado es compleja, entendemos que "debemos hacer un esfuerzo por nuestro partido". Coutinho reconoció que en ese momento pensó en poner todas sus energías para ser nuevamente candidato a la Intendencia de Salto por el Partido Colorado, procurando su reconquista, pero que la situación del país y del partido demanda un mayor compromiso y esfuerzo. Para Amorín, "El Gobierno del Frente Amplio ya no va a dar respuesta a nada". Aseguró que el Presidente no quiere visualizar los problemas y se resiste a recibir críticas y aportes. Aseguró que existen miles de colorados en todo el país, muchos que votaron al Frente Amplio, pensando que allí encontrarían Batllismo, pero que están desencantados por la falta de respuestas. A esos colorados, y a nuevos votantes es que el sector está convocando dijo. Consultado sobre las posibilidades del nuevo grupo en relación a otras postulaciones, aseguró que "son bienvenidos todos los grupos y candidatos. Respetamos a todos los colorados, independientemente de los matices. El Partido necesita que mucha gente salga a hacer el esfuerzo, y que se vuelva a hablar de Batllismo. Según el legislador eso incrementa las chances de crecimiento del Partido Colorado. A la vez aseguró, si somos el grupo más votado a la Interna, vamos inmediatamente a convocar al segundo para que integre la formula, para que el Partido Colorado tenga una propuesta integradora. En el mismo sentido, si los colorados prefieren a otro candidato en las internas, lo vamos a acompañar, con las mismas ganas, como hemos hecho siempre…"