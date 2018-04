Molestia del Concejal de Libertad por pedido de informes al Memorial

Bacigalupe 'se expone a que le digan devolvé lo que te afanaste' El Espacio Memorial del Penal de Libertad será inaugurado el próximo 15 de mayo con la presencia del Presidente de la República Dr. Tabaré Vázquez, encabezando un acto que contará además con la presencia de varios Ministros entre otras autoridades. Semanas atrás el Diputado del Partido Nacional por nuestro departamento Ruben Bacigalupe, elevó un pedido de informes a propósito de la inversión realizada para la construcción de la obra enclavada entre rutas 1 y 89, como también si se respetan las distancias para construir al costado de una ruta nacional, ente otras inquietudes.

Al confirmar la fecha de inauguración del Espacio Memorial, el Concejal del Municipio de Libertad por el Frente Amplio Gonzalo Rodríguez, se mostró molesto por el pedido de informes en cuestión.

En tal sentido expresó que en todo caso debería dar informes sobre los $2 millones que se guardó y no pagó a la comuna, aludiendo que si lo que busca es mejorar su imagen lo hace desde el lugar menos adecuado.

El Concejal frenteamplista fue más allá y remarcó que 'fue por un lugar donde queda más vulnerable' al poder remarcarle 'devolvé lo que te afanaste'.

Rodríguez dijo que hay que tener cuidado de que lado de la línea se está, porque no se puede estar del lado de los 'facistas y torturadores', porque sería estar de acuerdo con lo que está pasando en Brasil o Siria comparó. Al ser consultado sobre si se mantuvo algún contacto con el Diputado Ruben Bacigalupe por este motivo, el Concejal Gonzalo Rodríguez expresó que personalmente no le interesa. Indicó incluso que si concurre al Municipio de Libertad a alguna reunión él no asistiría para hacerle tribuna, además, si se presentara sería a discutir, en un ámbito que no sería el mejor para la Alcaldía y sus compañeros de concejo sentenció.

En otro orden, actualmente se están plantando árboles en la zona del Espacio Memorial del Penal de Libertad, dado que está previsto que cuente con un enjardinado especial con especies autóctonas