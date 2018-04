El juego es el teatro

Talleres con Leonor Chavarría en el Museo Rossana San Martín Cruxên La docente y actriz Leonor Chavarría Pérez, ha iniciado talleres para niños, jóvenes y adultos en el Museo de San José, que posibilitan que se conozca el teatro a través del juego y la improvisación. Sus talleres en el Museo han logrado el objetivo del goce de esas herramientas teatrales, en las que ella se ha especializado. Leonor describe cómo son estos talleres y también se refiere a la obra teatral «La Tunga y la Taiga», en la que participó.

Estos talleres se realizan todos los miércoles en el Museo: niños de 6 a 10 años, a las 17 horas; jóvenes y adultos, a partir de los 15 años sin límite de edad, a las 18.45h.

Las inscripciones son en la Secretaría del Museo, de lunes a viernes de 14 a 20 horas. Juegos teatrales e improvisación para el autoconocimiento _ Has estado muy ocupada como actriz, y ya hablaremos de eso, pero ya comienzan tus talleres con niños y adultos en el Museo. Hace tiempo que los realizas.

_ Estoy desde el año 2007 en el Museo. Me ausenté durante dos años, porque fui a estudiar en Buenos Aires. Yo tengo la formación de la EMAD (Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático Margarita Xirgu, Montevideo). En Buenos Aires quise profundizar en improvisación y dramaturgia. Cuando regresé, me di cuenta de que estaba faltando un taller que no apuntara al texto y a la muestra. Hay muchos talleres en San José que se dirigen a eso, que está muy bien, pero hay gente que no quiere ser actor o actriz. Muchas personas quieren conocer las herramientas de la actuación, para poder jugar y conocerse a sí mismo. Eso es lo que se ha dado durante tres años en el taller que hago con adultos. El año pasado no lo di acá porque se me complicaron los horarios. Estaba dando «Teatro en el aula» en Montevideo, donde vivo. Las ricas sorpresas del «Teatro

en el aula» _¿Dónde se realiza «Teatro en el aula» y qué institución la coordina?

_ Depende de la Intendencia de Montevideo. Hace 30 años que existe ese programa. Se adaptan obras de teatro clásicas, para las aulas de 3° a 6° de Enseñanza Secundaria. Asimismo se hace un debate sobre la temática de la obra elegida. ¡Es una experiencia increíble! Es un programa que tendría que existir en todos lados.

_ Debería hacerse en todas las Intendencias…

_ Presentamos un proyecto para San José, pero no pudo concretarse por un problema de presupuesto. Confianza y apertura a la sensorialidad _ El taller de adultos es a partir de los 15 años, pero no hay límite de edad.

_Sí. Es muy bueno cuando hay personas de todas las edades, porque eso permite que se abran a otras dinámicas de comportamiento. En talleres de años anteriores se generaron cosas muy ricas a nivel de trabajo y de improvisación.

_ ¿Cuáles son las fases que se deben cumplir para improvisar?

_ Se empieza por lograr la confianza grupal. Primero se hacen ejercicios de confianza, que se dan en todos los trabajos de teatro. Después, los de expresión corporal, que tienen que ver con aprender nuestro cuerpo desde la sensorialidad.

_¿Aprender o aprehender?

_¡Las dos cosas! (risas). Uno empieza a abrir los sentidos y la percepción. Uno pronto se percata de que se estaba perdiendo la percepción desde el tacto, la vista, las dimensiones del propio cuerpo… Por ejemplo, hasta dónde genero movimiento con la respiración. Son cosas muy sutiles a veces, pero que nos centra en nosotros, en el otro y en el escuchar. Otro de los módulos es «la escucha», porque es muy necesaria para la reacción en la improvisación. Son módulos que se cruzan todo el tiempo: expresión corporal, ejercicios de improvisación y momentos de calma. Esa es la estructura. El ejercicio tronco del taller es la improvisación y el juego teatral.

Se trata sobre todo de divertirse. Estamos en un lugar de esparcimiento.

_¿Es fácil romper con los prejuicios y el miedo al ridículo que tenemos los adultos uruguayos?

_ No lo es. Ese es uno de los módulos más importantes del taller: el permitirse ser otra persona. Se arma una especie de pacto en el taller, porque hay que permitírselo también a los demás. Es importante que no se juzgue a los otros por sus trabajos. Los niños juegan todo el tiempo. Nosotros planteamos volver a ese juego, pero de una forma totalmente consciente. Tratamos de rescatar que cada uno sienta: «Yo elegí este espacio porque me nutre». Es importante no perderse de ese lugar. Taller con niños:

El cuerpo y el juego conduce a los principios teatrales _¿Cómo trabajas con los niños?

_ Me importan que experimenten también lo que ya señalé. Quiero que empiecen a conocer su cuerpo. El juego teatral y la improvisación los lleva a los principios teatrales: el espacio, cómo reacciona por lo que le ofrece un compañero, cómo nutre lo que el otro le está planteando. Es conocer el teatro desde el juego y la improvisación. «La Tundra y la Taiga» para sentir y disfrutar _ Participaste en la obra teatral «La Tundra y la Taiga»(*), que ya terminó sus funciones. ¿Se va a reponer en Montevideo?

_ La idea es reponerla. Estuvimos en marzo en la Sala Zavala Muniz del Teatro Solís.

_¿Cuál es la trama?

_ Contratan a seis personas como «capturadores»para trabajar en la Isla de Flores. Ellos deben capturar imágenes en un espacio cerrado que es como una incubadora. Saben que están en la Isla de Flores, pero desconocen qué hay afuera.

_ Me hace recordar a una película que vi hace poco, en la que unos jóvenes estaban aislados por una supuesta contaminación total de la Tierra y no podían salir.

_ Tiene algo de ciencia ficción. Uno de los personajes dice que hay un lugar con ciertas características y los demás van alimentando esa imagen con frases. El propósito es evocar imágenes de la historia de la humanidad. Se van entrecruzando la filosofía, la cuestión de género y muchos otros temas.

_Tú eras una de las «capturadoras». Es una obra grupal y no tiene protagonistas.

_ Sí. Se muestran las relaciones entre ellos, y el mundo que se va armando a partir de la dinámica necesaria para generar esas imágenes. Tiene más de «performance» que de teatro. Los lenguajes se cruzan: la danza y la música están muy presentes. Hay un D.J. (Disc-Jockey) en escena, y es uno de los personajes que está permanentemente.

La obra exige mucho a nivel físico. La Zavala Muniz es una sala especial para la obra, por el frontal que tiene y la cercanía con el público. Imágenes y situaciones vitales en constante devenir _ Ustedes están «encerrados» como personajes, por lo que no interactúan con el público.

_ Es así. Los personajes intentan una comunicación con el afuera que se corta. Es todo difícil y a menudo la comunicación se interrumpe.

_¿Qué ocurrió con el público después de ver esta obra?

_ Les gustó muchísimo. Es una obra difícil de entender en el inicio, por ese lenguaje de «performance». No hay un planteo de conflicto, desarrollo y desenlace. Todo el tiempo se están generando imágenes, a través de la voz y el cuerpo, que luego se desarman.

_ Esas imágenes nunca se ven, apelan a la imaginación del espectador.

_ En algún momento las actuamos, en otro, las decimos. Pasan cosas también.

_ La obra comienza y los personajes ya están confinados.

_ Sí. Ellos están ahí en un día de trabajo complicado, porque no llegan a completar las imágenes. Se interrumpen, porque llega uno nuevo y hay que explicarle, por lo que hay que volver a la imagen primaria. Creo que lo más innovador de esta obra es el lenguaje, que posibilita que el espectador trate de entrar en ese mundo, sin darle todo digerido.

_ El espectador debe elaborar, pensar.

_ Sí. Tiene que ser un espectador activo. Sobre todo porque esas imágenes que los personajes «capturan», hacen que cada espectador evoque otras, relacionadas con su vida. Cuando eso ocurre, empieza a disfrutar y no se preocupa tanto por entender lo que ve. A veces consiste solo en sentir y disfrutar. La cabeza generalmente nos juega en contra (se ríe). (*)La Tundra y la Taiga. Textos y dirección: Sofía Etcheverry. Elenco: Micaela Gatti, Leonor Chavarría, Franco Pisano, Lucía Persichetti, Alejandra García y Gerónimo Pizzanelli.