Alianza denuncia que la ISJ pretende aplicar normas de Ordenamiento Territorial que "no están escritas en ningún lado"

Ordenamiento Territorial preocupa al sector de Camy y el tema generará nuevo debate. Ingresó ayer un pedido de informes, se denuncian situaciones concretas y se promete legislar

Cuando todavía no están cerradas otras discusiones, como la rendición de cuentas, o el resultado de la tasa de alumbrado, en las últimas horas comienza a instalarse un nuevo tema que puede generar fuerte debate en el sistema político, sobre todo hacia la interna del Partido Nacional. Hace algunos días, desde la secretaría del sector liderado por el Senador Carlos Daniel Camy, se informaba que: "Alianza Nacional constituye comisión técnica para analizar en profundidad temas vinculados con el Ordenamiento Territorial de San José. El grupo quedó conformado por el Cr. Claudio Parodi, el Ing. Agr. Horacio Corvo, el Lic. Daniel García Trovero - ex director de Ordenamiento Territorial de la Intendencia de Colonia -, Yarwynn Silveira - ex director de Salud e Higiene de la Intendencia de San José - y la Dra. Esc. María Laura Britos. Paralelamente si informó que ayer "la Bancada de Ediles de Alianza ingresó, un Pedido de Informes en la Junta Departamental dirigido a la Intendencia, referido a la aplicación de la normativa de Ordenamiento Territorial a nivel departamental". Como tercer anuncio, desde el sector se adelantó que: "en los próximos días, se presentará un proyecto de actualización tributaria de inmuebles recategorizados". El senador Camy dijo que a su sector "le preocupa el criterio discrecional que existe en la aplicación de la carga tributaria, en la recategorización del suelo". Agregó que le "han hecho saber situaciones de aumento desmedido en la carga tributaria", y señaló que "el tema requiere mayor transparencia en el tratamiento del mismo y el otorgamiento de garantías al contribuyente".

"Estamos en un Estado de No derecho"

El coordinador de la bancada de Alianza por San José, el ex director de Gestión Ambiental y Salud, Yarwynn Silveira, integrante del grupo que analiza el asunto, sobre este particular señaló ayer en el programa "Sobremesa" de Radio 41, que conduce nuestro colega Jorge Gutiérrez Pérez, que: "El Senador Camy, la bancada y los técnicos, han recibido desde diferentes lados, inquietudes de vecinos e inversores que de alguna manera ven con dificultad la forma en la que se viene desarrollando el Ordenamiento Territorial en el Departamento. Es allí que empezamos a trabajar y a investigar algunas cosas que nos decían estaban sucediendo…", y consultado dijo: "…desde 2017, por razones que no nos han sido comunicadas, siquiera a las bancadas, ni existen normas que de alguna manera atribuyan cuál ha sido el cometido de haber aumentado en forma muy importante la contribución inmobiliaria, en aquellos casos en donde se transformó el territorio que era rural en urbano o suburbano, y eso ha traído aparejado que hay un aumento desmesurado en las contribuciones de determinados padrones. Explicó a la vez que en algunos casos, los propietarios de esos terrenos recategorizados habían sido notificados de la instancia. Destacó además que: "en algunos casos (la situación) se ha subsanado con el mero hecho de declarar a los emprendimientos de Interés Departamental, pero en otros casos, otras empresas no lo han podido solucionar, o porque ya han sido declaradas (de Interés) con anterioridad y ya han obtenido beneficios, y en otras porque no se han enterado. Silveira señaló que: "hay casos que se deben aclara, porque se da una discrecionalidad muy imperante en el sentido del uso del suelo. En concreto se han recategorizado zonas en forma absolutamente discrecional que tienen por ejemplo uso agrícola o agropecuario, sin tener ninguna industria ni servicios, incrementándose sensiblemente los tributos…". Estos elementos son la génesis del pedido de informes y también del grupo técnico. "La discrecionalidad pasa por ir a hablar con el Intendente o ir a hablar a la Quinta del Horno, o hablar con el jerarca de turno, por lo que algunos obtienen el beneficio y otros no. En ese contexto es que creemos que las reglas deben estar bien claras para toda la población…", lo que justifica no sólo el planteo sino la inminente presentación de un texto que regule claramente la situación.

Casos diferentes, pero la misma raíz

Silveira explicó que son muy diferentes los casos, pero que en buena medida la situación puede ser explicada en que la Intendencia pretende aplicar una norma que no existe todavía. "Hay muchos casos, solamente ponemos ejemplos para que quede clara la situación". Se refirió a un caso concreto en donde "un contribuyente compra un terreno para instalar un emprendimiento comercial, y una vez realizado el negocio se le informa que allí no se puede instalar, sino que el destino es para viviendas, pero sin embargo no existe ninguna norma vigente que determine que ese terreno tiene o tenia destino de vivienda. Estamos actuando en un Estado de no derecho, y en donde en este caso el vecino terminó hablando con el Intendente y fue el Intendente quien echó para atrás la resolución que le habían dado en las oficinas de la Intendencia. Ese es el tipo de discrecionalidad que nosotros vemos. Siempre se termina hablando, en un lado o en el otro, en forma personalizada y no por intermedio de una norma. Esa norma no ha sido creada. En un Estado de Derecho, lo que no está explícitamente prohibido está permitido". Pese a que procuró no dar casos específicos, destacó otro ejemplo: "en ningún lado (de la norma) dice que para hacer un edificio de 10 pisos tengo que tener 10 estacionamientos, pero en principio algunas oficinas lo estaban pidiendo, aunque no está escrito en ningún lado, y así varios casos en donde se aplican (por parte de la Intendencia) criterios que no están escritos en ninguna norma jurídica. Nosotros lo que pretendemos es aclararlo para que la sociedad pueda tener normas claras, transparentes y que la ciudadanía no tenga que recurrir a hablar con el jerarca de turno…".

Finalmente y al ser consultado sobre la inminente presentación del Plan de Ordenamiento Territorial para la ciudad de San José de Mayo, señaló: "Vemos el plan de ordenamiento con mucha preocupación, porque por ahora no tiene consulta con la ciudadanía, sino que se trata de un "plan cerrado" que surge en un "acuerdo entre técnicos y algunos actores políticos, sin consultar a la gente…"