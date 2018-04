Congreso Nacional de la Juventud Colorada reunirá a unos 200 jóvenes de todo el país en el departamento Escrito por -- Hoy y mañana en Kiyú El Congreso se realizará con el ánimo de generar una instancia de capacitación y camaradería entre todos los componentes de la Juventud Colorada a nivel Nacional. A su vez se realizarán las elecciones para la primer Coordinadora General de la Juventud. El Congreso será realizado en el Balneario Kiyú, San José, durante los días de hoy 14 y mañana 15 de Abril de 2018. Programa Hoy 14 de Abril: 12.00 hs. - Recepción de las delegaciones del Interior del país con un almuerzo.

13.00 hs. - Recepción de las delegaciones de Montevideo.

14.00 hs. - Presentación del Congreso Nacional de la Juventud 2018

15.00 hs. - Primer ciclo de charlas de expositores: - "La reforma de la Universidad" a cargo del Dr. Claudio Rama Considerado como un "universitólogo" especializado en la dinámica y el funcionamiento de las universidades y de los sistemas universitarios de América Latina y el Caribe. Doctor en Derecho, Economista, Especialista en Marketing, Especialista en Telemática e Informática de la Educación a Distancia, Maestría en Administración Educativa. Recibió 7 distinciones como Doctor Honoris Causa por diversas universidades. - "Proyecto Mimochi Uruguay: un mimo y una mochila para todos!" a cargo de Patricia Albojer, Deborah Durlacher, Nathalie Macadar y Gabriela Fleiss Proyecto solidario que busca llevar una mochila con útiles escolares a niños que de otra manera no lo tendrían. Surge entre un grupo de amigas en el año 2017, superando las expectativas al lograr recolectar casi 1400 mochilas en ese primer año, este año lograron superar esa base al recolectar casi 1700. - "El derecho y la política" a cargo del Dr. Andrés Ojeda Con 34 años de edad es Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, Postgrado Derecho Penal Económico, Aspirante a Profesor Adscripto de Derecho Penal, Ex Edil del Partido Colorado, Columnista jurídico y colaborar en diversos programas de TV. En 2015 ejerció la defensa del famoso caso de Amodio Pérez. - "De lobos marinos a Jorge Batlle" a cargo de Bernardo Wolloch Con 27 años de edad es Licenciado en Comunicación orientación Periodismo. Trabajó como freelancer en diversos medios nacionales. En 2017 escribió sobre la vida de Jorge Batlle, con un estilo serio y a la vez osado, logrando mostrar sin encorsetamientos ideológicos la personalidad del Presidente. 17.00 hs. - Coffee Break 17.30 hs. - Segundo ciclo de charlas de expositores: - "La ideología del Partido Colorado en el Siglo XXI" a cargo de Manuel Flores Silva Periodista, Profesor, Ex Senador de la República por el Partido Colorado. Desde la Convención Nacional propuso la reforma de la Carta Orgánica del Partido haciendo soberano de este a sus afiliados; junto con esta reforma logró agregar una idea que propuso en 1987 que hace elegir directamente a la Convención Nacional a un quinto de sus miembros en elecciones juveniles. - "Las políticas públicas y como llevar una idea a la realidad" a cargo del Econ. Antonio Manzi Economista, Master en Gestión y Políticas Públicas del Kings College London; Universidad de Londres. Co-fundador de una red de profesionales latinoamericanos con posgrados en el Reino Unido, con el objetivo de contribuir en el diseño, implementación y mejoras de políticas públicas efectivas en la región.

18.30 hs. - Discusión general sobre los temas tratados en los ciclos de charlas

21.00 hs. - Cena

22.30 hs. - Camaradería y Baile Mañana 15 de Abril: 09.30 hs. - Desayuno

10.30 hs. - Asamblea para la elección de la primera Coordinadora General de la Juventud

11.30 hs. - Presentación y pronunciamiento de la Coordinadora General de la Juventud electa

12.00 hs. - Almuerzo

13.30 hs. - Camaradería y tiempo libre 15.00 hs. - Cierre del Congreso

Te invitamos a compartir contenido del Congreso a través de tus redes con los hashtags #Kiyú2018 y #LaGeneraciónDelCambio

Publicidad Google