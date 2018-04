UTU analiza "solución intermedia" y utilizará el consulado en forma compartida

Directora General de UTU visitó ayer el Consulado y se reunió con las partes. Carlos Barceló aseguró que lo mismo que dice hoy es lo que ha venido diciendo desde hace años, que el edificio está para ser utilizado por la UTU cuando lo defina. El organismo no maneja como posibilidad recibir la totalidad del inmueble.

Al igual que ocurrió con las ambiguas expresiones del Presidente de la República en Ecilda Paullier, referidas en aquel caso a una supuesta mesa de diálogo entre todas las partes por la escollera de Boca de Cufré, mesa de diálogo que nunca se concretó y que algunos creemos no fue comprometida, sino que fue lo que algunos quisieron entender de la situación, en esta oportunidad el posicionamiento del Presidente Vázquez sobre qué hacer con el edificio del BPS en donde está instalado el Consulado de Cerro Ñato, dejaron a los presentes y a quienes escucharon la noticia dos posiciones absolutamente contrapuestas. Asumo que lo que entendí personalmente en Playa Pascual, fue que "lejos de pasar la totalidad del edificio a la UTU, se diera cumplimiento al acuerdo que estaba firmado". Seguramente el Presidente entendió en ese momento que eso era suficiente para "dar respuesta inmediata al planteo de los vecinos". Lo cierto es que más allá de estas expresiones, y a menos de 48 horas de expresadas, una delegación encabezada por la Directora General del Consejo de Educación Técnico Profesional (ex UTU), Nilsa Pérez, visitó San José, y según señaló con el cometido de encontrar una respuesta a los problemas edilicios que hoy tiene la UTU de San José de Mayo. En primera instancia se había informado que llegaría el Presidente del CODICEN, Wilson Netto, pero esto no ocurrió. Las autoridades se reunieron en primer lugar con las jerarquías locales de la UTU, y también con los vecinos, fundamentalmente con aquellos que vienen realizando una recolección de firmas para que el edificio que hoy depende por Comodato del Ministerio de Educación y Cultura, pase en forma exclusiva a la UTU. Como es sabido, el tema ha sido presentado por diferentes actores políticos, como el Diputado Walter de León (MPP/FA) y más recientemente por el edil Héctor Silvera (Sumate/Partido Nacional). Luego los visitantes visitaron el edificio y se reunieron con Carlos Barceló, quien en tal caso representaba a las 4 organización o colectivos que desarrollan su tarea en el Consulado. También y luego de la visita, algunos de los vecinos movilizados se reunieron con el propio Barceló. Hasta allí, solamente los hechos.

Nilsa Pérez

Finalizada la visita al ser consultado en rueda de prensa la Directora General del Consejo, señaló que: "yo en realidad no vengo a transmitir conclusiones, vine primero a conversar con la directora, junto con otros compañeros de la institución, la Directora del Campus, la inspectora, nos acompañó también alguien de Arquitectura de UTU. Lo primero fue conversar con la directora, escucharla para ver donde está su problemática en cuanto a la falta de espacio, y otros temas inherentes al funcionamiento de la Escuela. En concreto fuimos a visitar el lugar, yo nunca había ido. Si lo tenía presente porque desde que asumí este cargo, estaba presente este local. Este local es propiedad del BPS, que está en comodato con el MEC, así que nosotros estamos a demanda de las definiciones que tomen otras instituciones. En concreto hay una posibilidad de utilizar un espacio que está libre de construcción, integrarlo a la escuela, y construir aulas móviles o aulas en ese espacio. Este es el planteo que yo llevo a CODICEN. Es una acción que si nos aceptan, la podemos hacer nosotros directamente, está integrada al funcionamiento del Centro y lo que está en discusión es que por generar ese acceso en parte del predio, no nos quite espacio del que hoy dispone la escuela. Es decir que por ganar espacio, no se comprometan espacios importantes de talleres de la escuela. En eso hemos estado trabajando, pero en realidad van a quedar los técnicos, viabilizando este proyecto. En realidad va a ser una medida intermedia, para darle solución rápida a la Escuela, mientras se discuten otras decisiones, pero no es UTU quien está formando parte de esas decisiones", aseguró Pérez. Al ser repreguntada sobre cuáles otras decisiones, señaló: "el planteo que hacen otros actores de la comunidad. Nuestro planteo no fue este. Nosotros fuimos a visitar un lugar que no es nuestro ni está utilizado por nosotros, y en caso de compartirlo, tiene que ser en una relación de convivencia. Eso queda sujeto a la decisión del Centro Escolar, si eso es viable. La posibilidad que tenemos planteada es el uso compartido del edificio sin realizar ningún acondicionamiento del lugar, usarlo en las condiciones que está…"

Carlos Barceló

El responsable de Sociedad Anónima, reiteró al ser consultado por los medios, que si la UTU quisiera comenzar a utilizar las instalaciones hoy mismo puede hacerlo. De hecho reiteró que específicamente en la última renovación del convenio y comodato que se concretó en octubre de 2016, quedó textualmente establecido. "Nos parece muy curioso que se alentaran informaciones falsas, como que tenemos el agua cortada, que se está cayendo el local y que las ratas andan por todos lados, que era simplemente venir a ver y darse cuenta que no es así (…) no entiendo porqué se perdió todo el año pasado, si bien se pudieron utilizar estos tres ambientes, o concretar las obras que la UTU entendiera necesarias (…) desde hace años venimos diciendo lo mismo, que se use, pero es un diálogo de sordos". Aseguró además: "si la UTU nos dice a nosotros que necesita el local, nosotros nos vamos a los 5 minutos, el tema es que la UTU no dice eso, lo que dice es desde hace años es que se va a hacer un nuevo centro para el Ciclo Básico, y lo que le costaría a la UTU acondicionar este local es más caro que hacer un centro nuevo. Entonces lo que se puede hacer es utilizar lo que ya hay, y es lo que venimos diciendo desde hace años…". Lo que hay es mucha interferencia, ni los que estamos en el Consulado queremos plantear un problema, ni las autoridades quieren plantear un problema, es una falsa oposición y toda la información necesaria para entender el asunto está en el comodato.

Como aseguró Barceló el documento firmado entre las instituciones está disponible en Internet en la siguiente dirección de la página del BPS: https://www.bps.gub.uy/bps/file/11957/1/rd-36-12-2016---local-del-bps-en-san-jose---comodato-cerro-nato.pdf