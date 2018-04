Municipio de Ciudad del Plata ausente del Consejo de Ministros

Malestar y ausencia El Municipio de Ciudad del Plata el pasado lunes estuvo ausente del Consejo de Ministros abierto realizado en Playa Pascual en un hecho que dio que hablar. Uno de los detalles que no pasó desapercibido el pasado lunes en la realización del Consejo de Ministros en el Liceo de Playa Pascual, fue la ausencia de la Alcaldesa y la mayoría de los Concejales del Municipio.

Esta situación llamó la atención dado que es la única alcaldía del partido de gobierno, pero en la semana previa se fue gestando esta reacción, cuyas razones fueron expresadas mediante una carta al Presidente de la República.

Dos hechos fundamentales fueron los que motivaron la reacción del Municipio, uno de ellos que las audiencias con los Ministros del domingo se realizaran en San José de Mayo en lugar de la localidad, y el otro que no fueron informados en tiempo y forma de la realización del evento en Playa Pascual.

Desde el Municipio se entiende que muchas personas u organizaciones quedaron sin poder acceder a las audiencias por no poder viajar hacia la capital departamental.

La nota enviada al Presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez fue firmada, además de la Alcaldesa Laura Colombo, por los Concejales Carlos Fernández, José Campot y Milton Pastorini. El Concejal Nelson Hernández no acompañó la medida y solicitó tener libertad de acción para concurrir, algo a lo que se accedió y de hecho fue el único representante del Municipio presente, aunque como particular.

En otro orden, se aprovechó por parte de los integrantes de la alcaldía, a reclamar una mayor presencia de los ministerios en el territorio, dado que 'son casi invisibles' para la sociedad de Ciudad del Plata. Se entiende que con pocas acciones se podría mejorar las condiciones de vida de los vecinos de la zona.

También en la nota se reclamó por el saneamiento para la ciudad, un tema que desde hace muchos años se viene trabajando y pidiendo que se concrete. Este último punto, en el propio consejo, el titular de la OPP Álvaro García anunció que para el año próximo comenzarían los trabajos, dado que se han recabado los datos necesarios para iniciar una primera etapa.