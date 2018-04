Colonos buscan contacto con el gobierno

'Vetados' en Playa Pascual Nuevamente la Mesa Nacional de Colonos no pudo participar del Consejo de Ministros e insiste con entablar un diálogo con el Gobierno. Desde hace un buen tiempo la Mesa Nacional de Colonos viene pidiendo participar de las distintas instancias de negociación que se llevan a cabo con las gremiales y el Ejecutivo, incluso con los autoconvocados. Como se recordará, tiempo atrás, en momentos de darse la primera de estas reuniones entre todas las partes, el integrante de la Mesa, colono de Kiyú Gabriel Arrieta, mantuvo un entredicho con el Presidente Tabaré Vázquez, a la salida de esa reunión a la que no pudieron participar.

Para esta oportunidad, en el Consejo de Ministros, un delegado de la Mesa Nacional de Colonos vino desde Paysandú para plantear las inquietudes del sector. El organismo decidió que no fuese Arrieta quien participara de la reunión para evitar rechazos, pero finalmente la respuesta no fue la esperada.

De acuerdo a lo que los colonos denuncian, cuando el representante de la Mesa Nacional fue a hacer uso de la palabra en la carpa, le fue cortado el audio, impidiendo que pudiese realizar su reclamo, la razón, es que ese 'no era el ámbito' para tratar esos asuntos.

Ante esto, la Mesa Nacional de Colonos insistirá con mantener contacto con las autoridades para tratar temas puntuales de familias que están por ser desalojadas después de estar hasta por cuarenta años en esas tierras.

Por estas horas se han enviado solicitudes a distintos organismos para intentar buscar ser escuchados y encarar posibles soluciones para estas familias.

En la Mesa existe indignación por la actitud tomada por el Gobierno de ignorar a los colonos y de haber cortado el micrófono al representante que desde Paysandú, vino hasta Playa Pascual después de haber hecho todos los trámites para poder hacer uso de la palabra frente al Presidente de la República.