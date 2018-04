Gobierno confirmó que en 2019 comienza obra de saneamiento en Ciudad del Plata

Consejo de Ministros Abierto en San José Durante las últimas horas se desarrolló en nuestro departamento el Consejo de Ministros Abierto, en el marco de lo que el Gobierno Nacional ha denominado "Gobierno de Cercanía". Si bien es verdad que entre la resolución de realizarlo en el Departamento de San José, y el Consejo propiamente dicho, pasaron solamente siete días, y que eso generó sorpresa en varios actores de la sociedad, en algunos casos los propios Ministros, las más de 140 antevistas concedidas por porte de los Ministros el día domingo en diferentes dependencias de la ciudad capital, fueron ponderadas como "un importante número de audiencias". A estos planteos, de los cuales, algunos tendrán respuesta, otros no, algunos se transformarán en un expediente y otros solamente en el planteo, se suman las solicitudes que se concretan personalmente durante la reunión del Gabinete. Si bien lo habitual es que quien hable en primera instancia sea el Intendente y así se hizo en 2016 en Ecilda Paullier, en esta oportunidad José Luis Falero no fue quien abriera el encuentro dando la bienvenida al departamento. Tampoco concurrió la Alcalde de Ciudad del Plata, quien junto a la mayoría del Consejo Municipal resolvieron no participar de la actividad del Presidente Vázquez. Trascendió que en la última reunión del Consejo Municipal de Ciudad del Plata, la Alcalde Laura Colombo propuso no participar de la actividad, y solamente uno de los miembros del colectivo se opuso a esta propuesta. Trascendió que este planteo obedecería a la falta de respuestas de las autoridades ante diversos planteos que realiza el 3er nivel de Gobierno. A la vez se entiende que se debió informar con más anticipación e incluso que las audiencias de los Ministros debían realizarse en Ciudad del Plata. Independientemente del motivo, es un hecho que la Alcalde no participó y que el Intendente Falero no fue el primero en hablar. Al comienzo el Presidente Vázquez informó que 18 de los 19 planteos que recibió en el Consejo de Ministros realizado el 31 de octubre de 2016 en Ecilda Paullier, se concretaron o están en ejecución, de hecho el Presidente ha reiterado en estas instancias que cerca del 90% de los planteos que recibe personalmente se concretan. Anuncios varios Independientemente de lo que quedé de los pedidos, las audiencias y los planeos, como habíamos adelantado, no era ingenua la decisión de realizar la actividad en Ciudad del Plata, esta estaba absolutamente ligada al "anuncio sobre el saneamiento para Ciudad del Plata". En estas dos jornadas se conoció entre otros asuntos la realización de inversiones en 10 edificios educativos en el departamento de San José, lo inminente de la apertura de las ofertas para concretar la doble vía de ruta 3, la construcción de la reclamada rotonda de Playa Pascual, y varios elementos más, pero que Vázquez llegara a Ciudad del Plata sin adelantos en el Saneamiento, era impensable.

Al respecto, mientras de intercalaba la participación de los ministros, con algunos asuntos nacionales, Vázquez solicitó al Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García que realizara el anuncio. El jerarca enumeró los pasos técnicos que se han dado y señaló: "en base a todos estos estudios, y estas gestiones, hoy nos permiten decir que el Saneamiento en Ciudad del Plata va adelante, va adelante dado que entre los días 1 y 7 de febrero de este año el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) realizó una misión y allí se evaluó positivamente la posibilidad de que el País tome un préstamo de 20 millones de dólares para llevar adelante la primera etapa de obras de saneamiento en Ciudad del Plata, que alcanzaría a 9.500 personas. Esto incluye la construcción de redes de alcantarillado, para recolección y conducción de aguas residuales, y la adecuación del sistema de tratamiento y disposición final de los líquidos cloacales. Esto además hay que complementarlo con obras locales, requieren recursos y por ende corresponden a la responsabilidad de la Intendencia, porque es parte de un proyecto integral urbano. Estas obras las hemos evaluado conjuntamente con la Intendencia de San José y estamos en unos 10 millones de dólares adicionales. Estamos trabajando en la realización de esquemas que nos permitan llegar a poder cumplir con este financiamiento, porque todo esto tiene que ir junto. En este primera etapa hablamos de 30 millones de dólares de inversión…" García aseguró que si se concreta rápidamente el financiamiento en lo referido al aporte que debe realizar la Intendencia, las obras podrían comenzar a principios del próximo año. Falero satisfecho El Intendente Falero, durante la semana había señalado que había mucha expectativa por los anuncios que pudiera realizar el Gobierno Nacional. Pocos minutos después del final del acuerdo, el Intendente Falero fue consultado sobre lo que "había dejado" la instancia. "…fue un Consejo interesante porque se han concretado algunos anuncios, que tienen que ver con el comienzo de la obra de saneamiento, que es una obra indispensable, y el compromiso de todos, del Gobierno Nacional y el Gobierno Departamental para seguir trabajando en esta zona. Pusimos además anunciar algunas obras que están previstas para este año en Ciudad del Plata: el cierre del vertedero, el comienzo de la instalación del sistema de contenedores individuales por familia. Son buenas noticias, por lo que dijo el Director de la OPP, el saneamiento empezaría por Parque Postel y San Fernando y se estima que se comenzará en 2019. Paralelamente a ello, nosotros estamos trabajando con el sistema político, en la posibilidad de financiar obras complementarias al saneamiento, y que tienen que ver con esa zona específica en drenajes y pluviales". Repreguntado aseguró que: "hay que buscar un financiamiento extraordinario, más allá que quizás no se dé dentro de nuestro período, pero hay que dejarlo previsto. Creo que sería buena cosa que ya quedara acordado, cómo se financiará esa obra complementaria (…) además sí queremos adelantar en nuestro período, el mejoramiento del canal, que se estima es una obra de unos 5 millones de dólares, que es una obra indispensable y que evita muchos riesgos…"

Particularmente consultado sobre la ausencia de la mayoría de los miembros del Consejo Municipal, incluida la Alcaldesa Colombo, señaló: "creo que fue una medida inadecuada (…) no podemos entrar en esas chiquitas en Ciudad del Plata, que si nos enteramos más tarde o más temprano, creo que no le hace bien al sistema político, con perdón de la Sra. Alcaldesa y a quienes tomaron la decisión. Creo que fue un error. Hoy tendrían que haber estado acá, porque nos quejamos y nos preocupamos de todas las cosas que faltan en Ciudad del Plata, que son reales, pero este es el momento de dialogar con los que tienen responsabilidades, la nuestra o la del Gobierno Nacional. Yo creo que fue un error.