Autoconvocados se reunirán el miércoles con el PIT-CNT

Pese a que en la mañana de ayer, en el liceo de Playa Pascual, donde se estaba desarrollando la sesión del Consejo de Ministros Abierto, fueron varias las oportunidades en las que integrantes de "Un Solo Uruguay" que habían anunciado estarían movilizándose en el lugar y así lo hicieron, y un grupo de vecinos y trabajadores nucleados, por lo que se pudo apreciar en el SUNCA, ya que en su mayoría vestían remeras de la brigada Agustín Pedroza , se cruzaron en algún entre dicho, y que lamentablemente ambos grupos, levantaron sus voces, incluso cuando hablaban los ministros o el propio Presidente, el integrante de la mesa nacional del movimiento, Álvaro Rivas, señaló ayer que si bien se movilizaron, no esperaban que "hubieran hoy particularmente respuestas. Hace varios días que estamos esperando la respuesta sobre el tema del combustible, gasoil y energía eléctrica (…) Simplemente el objetivo hoy era marcar presencia del movimiento, vamos a seguir marcando presencia, la idea es manifestarnos en un clima de respeto, y no se trata de imponer, ni de patotear, pero el movimiento sigue más vivo que nunca…". En ese marco Rivas dijo que "para el movimiento estamos a foja cero, no se ha logrado absolutamente nada de los planteos iniciales…". Rivas reiteró que el movimiento no tiene fines político-partidarios, sino que lo que se reclama es para todos los uruguayos, a la vez informó que "el miércoles a las 13 horas nos vamos a estar reuniendo con la cúpula del PIT-CNT en su sede, porque creemos que hay temas que nos son comunes, y que estamos peleando por lo mismo. Uno de los principales temas que pusimos arriba de la mesa es la pérdida sistemática de puestos de trabajo, este reclamo es por todos los trabajadores…"