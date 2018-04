Regocijo contagioso

«Un libro y un café» con Cristina Callorda en el ICE

Rossana San Martín Cruxên

«Un libro y un café», es un taller literario que se inició en marzo en el Instituto Cultural Español de San José. Está a cargo la Profesora de Literatura Cristina Callorda, de reconocida trayectoria, quien tiene fervorosos seguidores de su anterior taller realizado durante 10 años en la Biblioteca Departamental. Conversamos con Cristina sobre los distintos módulos del taller, que abarcan diversas disciplinas artísticas y otras propuestas que puedan surgir.

Las inscripciones para este taller, que tiene costo, se hacen en Secretaría del ICE, en 25 de Mayo 422, lunes, miércoles y viernes de 15 a 17h.

«Un libro y un café», es todos los miércoles de 18 a 19.30h, en el ICE. Ya hay nuevos fans…

Voces sobre Rulfo, ese fotógrafo y escritor «que duele»

_ Para ti es un nuevo comienzo, en otro local. Te siguieron varias personas que iban a tu taller de literatura en la Biblioteca Departamental. Percibí muchas ganas de leer a ese enorme escritor mexicano que es Juan Rulfo, que no es nada sencillo de abordar, de voz «quedita» pero muy profunda.Su otra mirada, como fotógrafo es tan importante como la de escritor.

_ Hicimos una rueda de prensa con el lanzamiento de este taller que era una incógnita, porque tuve otro en la Biblioteca durante diez años. Lo inicié allí cuando aún no me había jubilado [como profesora de Literatura], en Enseñanza Secundaria. En ese momento lo vi como una apertura. Ahora el cambio de lugar me daba un poco de temor. Veo muchas caras repetidas (en el buen sentido), porque se generó un vínculo.

_ Es un grupo poderoso…

_¡Sí! Además no es necesario explicitar muchas cosas, porque nos hemos referido en esos años a todos los géneros literarios. Ya saben por dónde va la mano y que no pueden hablar demasiado, lo que me ha costado lograr (se ríe), para que puedan participar varios.

_ Es necesario también escuchar tu opinión. Eres una gran lectora y una profesora de literatura de mucho prestigio. Tu voz importa mucho. Mencionaste en la rueda de prensa que vas a traer a especialistas en fotografías, en Juan Rulfo y otros.

En tu taller a veces se escuchan interpretaciones que discrepan entre sí. Eso es muy fructífero.

_ Este taller no es académico. Vamos a escuchar todas las voces de la diversidad de los lectores. Eso enriquece muchísimo. Hay mucha gente que va con el interés de opinar, conocer qué opinan los otros y para poder disentir. Eso es lo que busca un taller. No son clases, a pesar de que me encanta que me digan «la profe». ¡Todos aprendemos! En las vacaciones veraniegas yo estaba releyendo a Rulfo. Eso me impulsó a empezar con él.

Expresiones artísticas afines y visitas a exposiciones



_ También vas a tomarlo como fotógrafo y vas a relacionar cada módulo que trabajes con música, cine, gastronomía…

_ A la Directiva del ICE y a mí nos interesaba que no fuera un taller exclusivamente de literatura, sino combinarlo con alguna película, música u otras manifestaciones culturales relacionadas con lo que estemos dando. Sería bueno ver una exposición de fotos, ya que Rulfo escribía y paralelamente tomaba fotos impresionantes.

El primer día queríamos que escucharan música mexicana y Lila Downs cantaba mientras entraban al taller.

_ Es una excelente cantante…

_ Ella estuvo en Buenos Aires y en Uruguay. Algunos del Taller entraron bailando cuando escucharon sus canciones. Es una forma de unificar las artes.

Las respuestas son preciosas. Cuando pregunté «¿Qué sentiste cuando leíste a Rulfo?» Una de las compañeras contestó: «Me dolió.» Es así. Rulfo «duele», pero no por eso deja de fascinar a los lectores.

A veces prefiero que no les guste un autor, porque eso me obliga a tratar de que les guste. Es un poco de «deformación profesional», porque eso nos pasaba en las clases de literatura. El taller es un momento de aprendizaje de todos.

Muchas veces en los talleres de la Biblioteca Departamental, coincidía una obra de teatro con lo que estábamos dando en literatura.En este momento se exponen obras de Frida Kahlo, Diego Rivera y otros mexicanos en el Museo Nacional de Artes Visuales (MNAV*). Trataremos de ir a verlas con la gente del taller.

En la radio alguien habló en el programa radial «En perspectiva», sobre la novela Pedro Páramo, de Rulfo y me llamaron por teléfono para avisarme. (risas) ¿Se habrán alineado los astros para que Rulfo vuelva entre nosotros o la cultura mexicana tenga relación con nuestro sentir?

Rulfo habla de los desposeídos, de esas voces que no podían hablar, del paisano analfabeto…

_ Habla por todos aquellos que Eduardo Galeano llamó «Los Nadies».

_ El Taller es muy heterogéneo, pero desde cada una de nuestras inquietudes diarias, intentamos acercarnos a esa interioridad. Hay una pobreza moral que nos rodea y nos asusta.

Se alinearon los astros y la desafiante Clara (re)apareció

_ Esa pobreza nos tiene que mover. La sociedad contemporánea nos golpea con su violencia y falta de solidaridad. Es la hora de volver a un autor como Rulfo. Los cuentos de «El llano en llamas» y su novela «Pedro Páramo» tienen total vigencia.

¿Qué vendrá después?

_ ¡Se alinearon otros astros! Leí «El bastardo», de Carlos María Domínguez, escritor argentino que vive en Uruguay y está casado con Ana Inés Larre Borges, tan conocida en el círculo literario. «El bastardo» es sobre Roberto de las Carreras, pero el libro se dedica bastante a su madre: Clara García de Zúñiga.

_ Clara es «la fantasma del Museo Blanes», finca donde ella vivió.

_ Después de leer ese libro, yo le hubiera puesto «Clara», porque me impactaron las cartas y todo el sufrimiento de esa mujer. Ahora están dando en el «Teatro Circular» de Montevideo la obra teatral «La incapaz», con el guión de Carlos María Dominguez. Fuimos a verla con Wilson(**) antes de su actual reposición.

_ Clara es «La incapaz»… Es un unipersonal protagonizado por Denise Daragnés, con la dirección de Cecilia Baranda…

_ Ya hice contactos para traer a Carlos María Domínguez y/o a la directora de la obra. ¿Clara era realmente incapaz o la declararon así para poder cobrar su rica herencia?

_Seguramente fue una trama macabra.

_ La sociedad uruguaya era en la época de Clara pacata y burguesa. Nos dedicaremos a Clara. Se preguntarán qué tiene que ver Clara con Rulfo. En «Pedro Páramo», el personaje Susana San Juan es muy importante. Pedro Páramo lo dominaba todo, les sacaba la tierra a todos, pero no pudo conseguir el amor de Susana, quien además amaba a otro. Pensé que ese podía ser un hilo conductor, para tomar los sentimientos de una mujer más cercana, como puede ser la mujer uruguaya. Desde el punto de vista literario podemos tomar a Delmira Agustini, María Eugenia Vaz Ferreira…

Escritoras uruguayas que rasgaron mordazas

_Esas mujeres uruguayas fueron silenciadas.

_¿Cuántas habrá habido? Ellas fueron famosas.

_ Rasgaron las mordazas…

_ Clara no fue una transgresora literaria, pero sí como mujer. Todos dirían que era una loca, pero nos preguntamos si lo era. Era una niña cuando sus padres ya habían elegido quién sería su esposo [José María Suviría, senador de la República Argentina].

_ En México también eran «acomodados» los casamientos, digitados por los padres. La hija mayor tenía prioridad para casarse y la más chica de la familia, debía dedicarse a cuidar a sus padres.

_ Tú ya habías escuchado que introdujimos una especie de «meseta» para salir de Rulfo y vamos a hacer una entrada a la autora Laura Esquivel con su obra «Como agua para chocolate». Veremos asimismo la película homónima [dirigida por Alfonso Arau], en la que están la protagonista Tita y Pedro. Aparecen ahí también los amores contrariados. Haremos una especie de zigzagueo, para luego llegar a Clara.

Hay otros invitados al taller. Gustavo Martínez, por ejemplo, quien es un académico especialista en Rulfo. Tiene dos libros. Uno sobre «Pedro Páramo» y otro, sobre «El llano en llamas». Creo que va a poder venir.

_¿Querrías destacar algo más?

_ Lo importante es la alegría que se percibe en este taller.

_ Hay mucho entusiasmo y alegría. Se siente una contagiosa energía.

_ Es una puerta abierta. Si quieren, pueden escribir, aun cuando no sea un taller de escritura. Toman apuntes, buscan, opinan, disfrutan…

(*) Exposición «Trilogía: Colombia, México, Uruguay. Colección SURA y MNAV» Desde el jueves 22 de marzo al domingo 10 de junio de 2018, en Montevideo.En Sala 2 Se exhiben obras de artistas consagrados como Frida Kahlo, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Rufino Tamayo, Fernando Botero, Alejandro Obregón, Enrique Grau junto con muchos otros menos conocidos en nuestro medio.

(**) Wilson Ramírez, destacado Sociólogo y Periodista de San José, esposo de Cristina.