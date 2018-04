Presidente Vázquez confirmaría el lunes comienzo de saneamiento en Ciudad del Plata

Mañana audiencias en San José, y el lunes en Playa Pascual, sesionará el Presidente con sus Ministros. Independientemente de la sorpresa que generó el pasado lunes la confirmación que el Consejo de Ministros se realizaría en nuestro departamento, sorpresa que se generó en propios y ajenos en las últimas horas se ha ido oficializando diferente información vinculada al encuentro y paralelamente también se han generado algunas interpretaciones sobre esta nueva instancia de comparecencia de las autoridades nacionales en el Departamento de San José. Sin dudas que la actividad comenzará en el día de mañana, ya que la mayoría de los ministerios estarán cumpliendo con las audiencias previas, en la capital, aunque esta información presenta algunas excepciones. De hecho el cronograma ha sido replanteado y en la tarde de ayer Presidencia informó sobre los cambios en la programación inicial. En primer término, el Ministerio de Defensa Nacional (MDN), El Ministerio de Relaciones Exteriores (dos de las carteras que habitualmente presentan menos solicitudes) estarán realizando sus audiencias el mismo lunes, en Ciudad del Plata y luego de la sesión de Consejo propiamente dicho. A la vez, si bien se había informado en primera instancia que el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), estaría atendiendo tanto en la capital como en Ciudad del Plata, la última publicación no lo recoge. Así pues, conforme la información publicada en la página de Presidencia de la República (www.presidencia.gub.uy) los Ministerios recibirán los encuentros con las organizaciones sociales o los particulares que hayan registrado su inscripción, con el siguiente detalle: Domingo 8 de abril Ministerio del Interior (MI)

En el Instituto Cultural Español, ubicado en25 de Mayo 422, entre Larrañaga y Ciganda, de la ciudad de San José de Mayo, comenzando a la hora 10

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)

A partir de las 17:30 horas se recibirán las audiencias en la Casa de la Cultura, Ituzaingó entre 18 de Julio y Bengoa)

Ministerio de Educación y Cultura (MEC)

En el Instituto de Formación Docente, ubicado en Batlle y Ordóñez 810 esq. Di Martino, de la ciudad capital, comenzarán las audiencias a partir de las 10:45

Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP)

En sus dependencias de la Regional de la Dirección Nacional de Vialidad, Zorrilla de San Martín 469 y desde las 15:00 horas atenderán los jerarcas de Transporte

Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM)

En el Club San José (25 de Mayo 550) desde las 16:00 horas

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)

Desde las 15 horas, autoridades del MTSS atenderán sus audiencias en la Oficina Departamental de Trabajo, ubicada en peatonal Sarandí

Ministerio de Salud Pública (MSP)

También en la tarde de mañana, desde las 16 horas, se desarrollarán los encuentros en la Dirección Departamental de Salud, dependencia ubicada en Ituzaingó 474, de la ciudad de San José de Mayo

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP)

La Oficina Departamental de San José del MGAP, que se encuentra en calle Sarandí 631, será la sede para las audiencias que comenzarán a la hora 15:30

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA)

Desde las 10 de la mañana de este domingo, y en el Instituto Cultural Español (25 de Mayo 422) se concretarán las solicitudes de audiencia de las jerarquías del área

Ministerio de Turismo (MT)

En la Casa de la Cultura a partir de las 16:00 se desarrollarán las entrevistas concernientes al ministerio de Turismo.

Ministerio de Desarrollo Social (MIDES)

En la Oficina Departamental del Mides, (25 de Mayo 381 esq. Vidal, ciudad de San José), desde la hora 14 se cumplirán los encuentros con la Ministra Marina Arismendi.

Secretaría Nacional del Deporte

Finalmente el domingo la Secretaría de Deporte recibirá a los interesados en el Instituto de Formación Docente, comenzando a las 15 horas. Lunes 9 de abril En la misma medida se informa que el lunes en Playa Pascual, en el local del liceo, en donde se desarrollará la Sesión del Consejo de Ministros se cumplirán también las audiencias solicitadas tanto al Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE) y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), comenzando en ambos casos a las 11:30, mientras que en el mismo lugar pero desde las 14 horas se recibirán los planteos concernientes al Ministerio Defensa Nacional (MDN) Expectativas Buena parte del sistema político departamental, incluidos referentes del Frente Amplio han asegurado que entre otras motivaciones para que la actividad se desarrolle en el Departamento de San José, más específicamente en Ciudad del Plata, tiene que ver con dos promesas que el primer mandatario realizara el mismo día, en el cierre de la última campaña que concretó en Delta el Tigre. Primero que realizaría en Ciudad del Plata un Congreso de Ministros, y la segunda, aún más importante, que en este período se concretarían las reclamadas (y esperadas) obras de saneamiento de Ciudad del Plata. No sólo algunos aspectos de la información que ha trascendido desde el Gobierno Nacional, sino las recientes declaraciones del Intendente José Luis Falero, vinculadas a este tema, dejan en claro que la jornada terminará con un anuncio del Presidente Vázquez sobre el comienzo de las obras. Hace algunos días, al ser consultado el Intendente José Luis Falero, por nuestros colegas de NC3 (Canal 3), el Intendente señaló: "esperando algún anuncio, que vamos a estar trabajando en la mañana con algunas jerarquías del Gobierno Nacional, en lo que hace al compromiso asumido por el Gobierno del saneamiento de Ciudad del Plata (…) el presidente va a tener allí la posibilidad de anunciar alguna cosa con respecto al comienzo de estas obras (…) no sé si se podrán ejecutar dentro del período, pero por lo menos son cosas que están en el tapete y el Consejo de Ministro nos genere augurios de buenos anuncios de comienzo…". En el mismo marco Falero reiteró que las obras de saneamiento en Ciudad del Plata, necesariamente demandarán obras a nivel departamental, para lo que también recordó: "las obras de alguna manera deberán estar acompañadas también por un compromiso político departamental, de acompañar en paralelo con alguna obra…". En este sentido es bueno recordar que aunque el Frente Amplio ha resuelto, (luego de votar el duodécimo) no acompañar nuevos endeudamientos, se ha manifestado desde la coalición de izquierdas que si la solicitud está estrictamente dedicada a Ciudad del Plata y en el contexto de las obras de Saneamiento, seguramente se acompañe. En el mismo sentido, se recordará que el último día de 2017, el Presidente del Frente Amplio de San José, Oscar «Torito» López, aseguró en una rueda de prensa que este año se concretaría el comienzo de las obras. Si se suman todos los elementos, es facilmente inferible que el lunes el Persidente Vázquez confirme el comienzo de las tareas.



Movilizaciones Además de audiencias, reuniones, participación de los Ministros y de los vecinos en los reiterados consejos que se realizan en diferentes puntos del país, la oportunidad siempre es utilizado por diferentes colectivos para movilizarse y presentar sus reivindicaciones. Un colectivo que ya ha anunciado que se movilizará en forma pacífica en el lugar es el movimiento de autoconvocados "Un solo Uruguay". Desde el grupo se entiende que la presencia pacífica en el lugar, no obsta a los caminos de negociación que están instalados, sino que son paralelos, por lo que es un hecho que estarán presentes en la mañana del lunes en las cercanías del Liceo de Playa Pascual, ubicado en el km 32 de Ruta 1, y en donde se ha instalado la carpa que recibirá a Vázquez, sus ministros y a la población.