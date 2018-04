FA mantiene el reclamo para que se baje la tasa de alumbrado

Expresiones de Falero generaron malestar en la coalición de izquierda En la edición del pasado jueves, destacábamos en titulares no sólo el anuncio del Intendente José Luis Falero sobre la inminente convocatoria a las coordinadores de bancada para presentarles el informe de la dirección de Hacienda sobre el resultado de la tasa de alumbrado, sino también su reclamo a la oposición, desde donde se le ha solicitado reiteradamente que se baje el costo de la tasa. El jefe comunal reclamaba que "en vez de pedir que se baje la tasa, los ediles del Frente Amplio debían reclamarle al Gobierno Nacional que baje el costo de la energía. Evidentemente que, una cosa y la otra iban a generar repercusiones políticas. Por un lado, algunos legisladores departamentales de la coalición de izquierdas manifestaron su malestar porque el Intendente había adelantado el resultado a los medios, antes de informar a la oposición como se había comprometido. A la vez señalaron que convocar al diálogo con un reproche, no es buena manera de buscar acuerdos. De todas maneras, y aunque la instancia no se ha convocado, algunos ediles, como Pablo García (711) señalaron públicamente que "es un mamarracho decir que la tasa debería subir". Allí cuestionó la manera en que la administración Falero construye la estructura de costos, y señaló que por ejemplo las luminarias no deberían incorporarse a la tasa, porque de esta manera deja de ser una tasa para convertirse lisa y llanamente en un impuesto al alumbrado. Con este antecedente, el encuentro entre ejecutivo y coordinadores puede generar un nuevo enfrentamiento político entre Gobierno y oposición.