El Intendente descartó que sea posible una rebaja en la tasa de alumbrado

Falero: "que los ediles del FA que piden una rebaja en la tasa de alumbrado en donde no son gobierno, nos ayuden a plantear una rebaja en la tarifa de energía…" Haciendo terminó el informe vinculado a la tasa de alumbrado, antes del martes próximo convocará a los coordinadores pero adelantó que se cobró menos de lo que se gastó En el marco de una rueda de prensa realizada ayer luego de la reunión de Gabinete, entre otros trascendentes temas, el Intendente José Luis Falero informó que el Ejecutivo había finalizado el estudio técnico referido a la tasa de alumbrado. El tema ha sido largamente debatido desde su génesis, y desde el Frente Amplio se ha venido reclamando permanentemente la rebaja en el costo de la tasa de alumbrado. La oposición ha publicado números vinculados al consumo de energía, a la inversión y también al premio por eficiencia energética que el Gobierno Central otorga a las Intendencias que cumplen esa mejora tecnológica. El intendente, sin haber sido consultado específicamente sobre el asunto dijo. "ya tenemos terminado el informe de las tasas de alumbrado, que es otra de las preocupaciones que había, tenemos ya claramente todos los datos, y vamos a convocar a los coordinadores (de bancada) para charlar primero con ellos, luego lo vamos a hacer público, aunque lo que presumíamos que iba a suceder, sucede y lo vamos a transparentar con los informes (…) si puedo este viernes, sino será el lunes, pero antes del martes lo vamos a hacer…" Falero finalmente señaló: "es para que todos nos quedemos tranquilos, todos podemos opinar y contribuir, con buena o mala intención, pero lo que no podemos es no ofrecer la información correcta para que los ediles tengan todos los elementos y cuando se habla muy suelto de cuerpo, que la Intendencia se quedó con el dinero de las tasas, creo que cae por tierra cuando aparecen los datos (…) esto no va a ser la opinión del intendente, esto son datos precisos, cuanto se cobró de tasa, cuanto de subsidio, cuanto se pagó de inversión, cuanto se pagó de mantenimiento…". Al haberle preguntado sobre si podrían haber modificaciones, Falero respondió: "Por los números que tengo debería aumentarse la tasa, pero no lo voy a hacer. Nos costó más caro de lo que recibimos, incluido todos los subsidio, incluido el premio…", descartando la posibilidad de una rebaja y consultado sobre el planteamiento del Frente Amplio señaló: "Me parece bárbaro que lo piensen y que lo planteen, pero yo sería de la idea que los mismos ediles del Frente Amplio que plantean una rebaja en la tasa de alumbrado en donde no son gobierno, nos ayuden a plantear una rebaja en la tarifa de energía, que está subsidiando otras cosas y que no atiende lo que tiene que atender que es bajar el costo de la energía para todos (…) cuando no se hacen bien las cosas, plantear, cuando no se es Gobierno, una rebaja, para que se cobre menos de lo que se recauda es faltarle el respeto a la sociedad…"