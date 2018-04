Ausencia inexplicable

OPINION Bruno Danzov En reiteradas oportunidades en donde algunos Directores de la Intendencia han sido llamados a sala por parte de la Junta Departamental, estos han expresado "desconocer el presupuesto que su programa maneja". Quizás la más clara haya sido la intervención del Director de Deporte y Turismo Miguel Ángel Calandria, que recibió en su comparecencia como primera pregunta el presupuesto que la dirección tenía y cuanto de lo presupuestado se había utilizado. "Eso lo lleva Hacienda", fue la lacónica respuesta del jerarca. En ese momento de verdad pesé que el FA, que había convocado al director solicitaría terminar la sesión y convocar a la Dirección de Hacienda para que pudiera responder este elemento que es central. Queda claro que, las políticas deportivas (por definirlas de alguna manera) están supeditadas a la definición de hacienda, no a la dirección competente. En los últimos meses, el debate principal del sistema político ha sido la situación de las "cuentas públicas" del Gobierno Departamental. Desde el informe técnico realizado por Alianza por San José, o uno (con resultado muy similar elaborado por una comisión del Frente Amplio), hasta el actual, dilatado pero lleno de contenido en datos, que se está desarrollando en la Junta Departamental en relación a las rendiciones de cuenta, los informes del propio TCR y las anuncios de rendición que ha prometido el Intendente, en todos los casos ha faltado la vez técnica de la Intendencia josefina. La pregunta que surge entonces es ¿Por qué el Intendente Falero no solicita al área técnica correspondiente que dé las explicaciones del caso? Evidentemente la formación técnica y profesional de los integrantes del "equipo de hacienda" podría seguramente echar luz sobre varios asuntos que son difíciles de digerir. Horas extras a funcionarios con "full time", viáticos y compensaciones imputadas en Direcciones que no tienen personal, entre otros asuntos que han surgido conforme los propios datos oficiales de la Intendencia. Lógicamente que las respuestas políticas las debe dar el Intendente y su sector, pero son únicamente las respuestas técnicas las que aclaran situaciones que son, a simple vista, difíciles de argumentar.