Plan de refinanciación de patente no pasará por la Junta y quedaría operativo en mayo

En su calidad de Presidente del Congreso Nacional de Intendentes, consultamos ayer a José Luis Falero, en relación al Plan especial de regularización de adeudos de patente de rodados, aprobado el pasado miércoles 14 por el Congreso de Intendentes, luego de varias negociaciones entre los propios jerarcas de los 19 departamentos. Habíamos publicado hace algunos días, que la mayoría de los ediles entendían que más allá del acuerdo entre los jefes comunales, el tema, al tratarse de tributos departamentales, debía ser analizado y refrendado por la Junta Departamental. De hecho consultamos al Secretario de la Junta Departamental quien nos informaba que "el tema no ha entrado", pero aun así compartía nuestro argumento que el asunto debía ser tratado en el legislativo. Ayer el Intendente José Luis Falero informó que esto no ocurrirá. Aseguró entonces, "en la última iniciativa que mandamos a la Junta, ya estaba establecido en su articulado que las resoluciones que salieran por unanimidad del Congreso (de Intendentes) estaban convalidadas en aquella última solicitud a la Junta Departamental. Es decir que, de acuerdo a lo que nos han informado desde el área jurídica del Congreso, no es necesario que las intendencias vuelvan a convalidarlo en la Junta Departamental cuando existe unanimidad en el Congreso…". Por otra parte aseguró que "lo único que estamos a la espera ahora es que el sistema informático del Sucive, confirme cuando tenga todo pronto para ponerlo en marcha…". Falero aseguró que se estima el proceso se complete en el presente mes de abril "para que en mayo esté operativo y comience el plazo de 60 días de los que dispondrán los contribuyentes que se adhieran…"