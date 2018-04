Completó el Gabinete

Luego de la remoción de los tres representantes de Alianza por San José del Gabinete Departamental por diferencias políticas entre los sectores nacionalistas, que se registrara el año pasado, el Intendente José Luis Falero y la Secretaria General Ana Bentaberri, firmaron ayer las resoluciones por las cuales se completan esos cargos. Falero destacó el "compromiso político" que asumen los nuevos jerarcas, señalando además que fueron los que asumieron la responsabilidad en "momentos difíciles". Como había trascendido hace muchos días, El Sub Director de Gestión Ambiental y Salud, Dr. Juan Carlos Álvarez, que ha recibido innumerables críticas desde la oposición y está pendiente un nuevo llamado a sala, asume la Dirección y será acompañado en la sub dirección por el Dr. Eduardo Millán. En la Dirección General de Cultura, la ex subdirectora de políticas sociales, Celeste Verges, asumió como su directora, y la funcionaria Analía Vitette, estará a cargo de la subdirección. Luego de las firmas respectivas, el jefe comunal recordó que ya había anunciado que "completaríamos las vacantes con personal que ya se desempeña dentro del Gobierno Departamental, sin tener que generar gastos extraordinarios. Hemos encontrado dentro del Gobierno Departamental funcionarios que han demostrado que se puede salir adelante, cuando tuvimos que sortear momentos difíciles de cubrir espacios que habían dejado otros compañeros por razones que todos conocemos , pero la institución debía seguir adelante. Falero reiteró en algunas oportunidades que se reafirma el compromiso político con la gestión de quienes asumieron formalmente sobre el mediodía de ayer.