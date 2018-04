Ellas siempre estuvieron Escrito por -- Mañana viernes presentación del libro «Centrales»en el ICE Rossana San Martín Cruxên El tan valioso como original libro «Centrales», de Dina Yael y Silvana Darré(1), devela a través de elocuentes fotografías a mujeres que se tornan centrales e interactúan con terminología financiera y económica, tomada del glosario del Banco Central del Uruguay. Una creativa forma de homenajear a esas mujeres uruguayas anónimas y/o poco conocidas que marcaron presencia en nuestra Historia. Se complementa con textos que aluden a los momentos históricos documentados. Es una edición conjunta de Banco Central del Uruguay, FLACSO Uruguay (2) y AEBU(3). Entrevistamos a Dina Yael.

«Centrales» se presentará mañana viernes 6 de abril a las 19.30 horas, en el Instituto Cultural Español de San José, en 25 de Mayo 422. Madres y mucho más



_ ¿Cómo se inició esta investigación para seleccionar estas fotos que se contrastan con textos referidos a las finanzas y la economía?

Dina Yael: _ Silvana Darré tenía un proyecto para su tesis doctoral, relacionado con la representación de las madres. Empezó a buscar cómo estaban retratadas las madres en los archivos públicos de la imagen en el Uruguay: el Archivo Nacional de la Imagen del SODRE, el del Centro de Fotografía de la Intendencia de Montevideo, el Archivo Nacional de la Nación, la Biblioteca Nacional...

Cuando surgió la posibilidad de hacer un libro con el Banco Central del Uruguay, debimos salir del tema de las madres, porque no encontramos suficientes imágenes y tampoco era un tema que tuviese que ver con el Banco.

Queríamos sacar imágenes de archivo, por todos los acontecimientos que ocurren hoy con las mujeres. Nos reunimos un domingo en enero de 2017. Nos dimos cuenta de que el Banco cuenta con un glosario de términos económicos, ya que tiene un rol social que consiste en difundir los conceptos económicos. El Banco nos pidió imágenes vinculadas con esos conceptos. En busca de las invisibles _¿Qué período histórico abarcan las fotografías?

_ Son de la primera mitad del siglo XX.

_ La fotografía que tiene el título «Activo»(ver foto), impresiona y en el libro se explicita: «Grupo de damas manifiesta su protesta ante el crimen incalificable perpetrado por la dictadura. Montevideo, 1933. Foto Caruso, colección Julio César Grauert, Archivo Literario de la Biblioteca Nacional.»

_ Fue la única que encontramos de una manifestación de mujeres, y está vinculada al asesinato de Julio César Grauert.

_ Con el título «Inflación» y su correspondiente significado para la economía, se ven unas madres y un niño o niña con el cartel «Quiero mi churrasco».

_ El propósito es que cada imagen dialogue con esos textos, a veces con ironía.

_En «Crecimiento económico» y su definición, hay una fotografía de damas elegantísimas.

_Son las que estaban en la tienda «London París». Encontrábamos en los archivos imágenes de mujeres pobres. También de mujeres ricas que estaban en el «Jockey Club» o en «London París». Debíamos cumplir con casi 130 palabras del glosario y nos faltaban fotografías de mujeres de clase media. Fuimos a Tristán Narvaja (calle y feria emblemáticas de Montevideo, donde se encuentran antigüedades), y ahí hallamos fotografías. También hubo gente que nos las dio.

Era difícil de hallar mujeres fotografiadas en un banco. La Revista «Life», estuvo en Uruguay en 1947, un fotógrafo encontró mujeres trabajando en un banco. El Banco Internacional Getty compró el archivo de la revista «Life». Se registró ahí la visita de Nixon al Uruguay, por ejemplo. Nos llamó la atención que nuestro país fuera «tan europeo».

Tenemos fotos de extranjeros que emigran al Uruguay, entre muchas otras… Nodrizas Insistimos en las nodrizas. Al ahorro lo asociamos con la leche materna. En épocas anteriores, que son las que se documentan en el libro, las mujeres no tenían cuentas de ahorro. Las mujeres iban al hipódromo, pero no tenían dinero para apostar y eran simples acompañantes del varón.

Tratamos de mostrar que todas estas mujeres uruguayas hicieron, estuvieron y es bueno que las hagamos circular entre nosotras.

_¡Hagamos visibles a esas mujeres uruguayas!

_¡Exactamente! Hay en el libro también textos que sirven como guía de viaje. Economistas escriben sobre la evolución de la mujer en la economía. Carmen Beramendi escribe sobre la violencia. Silvana Darré sobre la maternidad y yo, sobre los estereotipos de género. Varios textos explican la parte histórica de las fotos. (1) Dina Yael: Magíster en Políticas Públicas y Género (FLACSO Uruguay-México), Licenciada en Comunicación Audiovisual (ORT, Uruguay). Es consultora senior en audiovisual para Antel, trabaja como productora general en Vera+ y es docente en FLACSO Uruguay.

Silvana Darré : Doctora en Ciencias Sociales (FLACSO Argentina), Magíster en Estudios de Género. Es Coordinadora Académica de FLACSO Uruguay. Fundó el Programa Género y Cultura de FLACSO Uruguay en 2007.

(2) Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales -Uruguay. Directora: Carmen Beramendi.

(3) Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay.

(4) Elizabeth Oria es la Secretaria General del Banco Central del Uruguay. Margarita Beramendi es una de las comentaristas del libro «Centrales» (ver foto).

