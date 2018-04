Vassallo levantó la sesión y el análisis de las Rendiciones de Cuenta quedaron por la mitad

Hace 15 días no se debatió por problemas internos con los funcionarios y ayer, el Presidente de la Junta apeló a cuestiones reglamentarias para levantar la sesión. El debate sobre la situación económica de la Intendencia, continuará en 15 días Bruno Danzov Por cuestiones de tiempo y espacio he entendido necesario intercalar información y columna de opinión, dado que la sesión de la Junta Departamental de ayer ha dejado muchos elementos para ser informados, analizados y si se quiere debatidos. En primer término, es justo reconocer que así como muchas veces cuestionamos la falta de debate político con contenido, en la oportunidad de ayer, salvo algunas cuestiones que enumeraremos, fue una muy buena instancia de debate. Altura, respeto pero por sobre todas las cosas un alto contenido de información. Claro está, las visiones son diferentes, y en buena medida, cada uno "le cree al informe que le parece", pero que las cuentas públicas, y sobre todo la situación deficitaria en las cuentas de la Intendencia merecen ser analizado con profundidad y criterio es buena cosa para el sistema, pero por sobre todas las cosas para la gente, que no es más que el verdadero sentido de la gestión. Si bien sobran los elementos para hacer una crónica cronológica, debemos empezar por el final. En medio de este "buen debate", el Presidente de la Junta Departamental Danilo Vassallo, levantó la sesión (conforme al reglamento sí) invocando una resolución adoptada por el cuerpo en el año 2015. Si bien se había votado prorrogar el tiempo de la sesión hasta terminar el análisis de las rendiciones de Cuenta, Vassallo encontró una "mueca" del reglamento para que la sesión quedara trunca. Es verdad que los reglamentos están para ser cumplidos, pero si hubiera sido voluntad del presidente podría haber alertado a los ediles de su partido, quienes se vieron tan sorprendidos como el resto. Personalmente creo que fue un error político del presidente de la Junta Departamental, ya que el tema se retomará en la próxima sesión de la Junta. Es decir hay 15 días más para que un tema que le resulta complejo al "Sumate" mantenga vigencia. Tan claro es que la situación financiera de la Intendencia le resulta al menos "incómodo" al oficialismo que solamente el edil Juan Martín Álvarez llevó el debate en representación de la administración Falero. En algún momento el edil Álgero Giroldi también participó con una mirada "algo más política", pero fueron los únicos. Ediles de los dos partidos y sectores pretendían cerrar el tema en la noche de ayer, se entiende que más allá de la trascendencia del tema, hay otros asuntos que requieren una urgente consideración del legislativo y que este tema (al menos para quienes lo estudian) les demanda varias horas de análisis. Durante las cerca de tres horas que el tema fue debatido, fueron muchas las frases y asuntos que se analizaron. Consideraciones políticas, comparaciones de gestión del Gobierno Nacional, un sinfín de números y algunas otras cuestiones "un poco fuera de tema". Desde el Frente Amplio El primer edil del FA en intervenir fue el socialista Javier Gutiérrez, luego lo hizo en reiteradas oportunidades, y en varias oportunidades reiteró que esta situación de déficit acumulado de la Intendencia es el resultado de una mala administración de Falero. Recordó que "ya en la rendición de cuentas de 2011, advertimos que esto iba a ocurrir". Señaló también que desde ese momento se intentaba discutir estos temas pero que "todo el Partido Nacional, defendía este modelo de gestión, claramente deficitario, señalando entonces que el debate se genera por las diferencias internas en el Partido Nacional. Señaló que conforme los datos oficiales, lo más preocupante es que desde 2011 se ha registrado un incremento en los ingresos, tanto de los recursos departamentales, como las partidas de la administración Central, pero el déficit que se registra promedia el 12,5 % de los ingresos. A la vez dijo, que claramente el mayor gasto, no se refleja en obras. "Han recaudado más, pero han gastado más y peor". Los cuestionamientos del TCR Apelando a los análisis del Tribunal de Cuentas, la edila Ana Gabriela Fernándes, señaló que "hay cuestiones graves", por ejemplo no existen manuales de procedimiento para compras, y una clara violación a la normativa vigente como funcionarios que cobran dedicación total pero perciben a la vez horas extras. ¿Cómo es posible que esto ocurra?, si tienen dedicación total, no corresponden las horas extras. Entonces señaló, sólo en 2016 la Intendencia pagó 88 millones de pesos en horas extras.



"El déficit su comió un polideportivo por año" En otra de las intervenciones de Gutiérrez, promediando el debate, y cuando este se enmarcaba en clarificar lo que representa el déficit y en comparar el estado de las cuentas públicas a nivel nacional con las departamentales, Gutiérrez apeló a un simbolismo "el déficit es producto de la mala gestión, y la mala gestión se comió un polideportivo por año. Luego de haberse comprometido a comenzar su obra, ahora el Intendente nos dice que no se concretará si no se consiguen recursos extra presupuestales". Alianza, antes de criticar propusimos medidas para

mejorar la gestión Los ediles Carlos Rodríguez y Gastón Camy, fueron los representantes de Alianza en el marco del debate. En ambos casos reivindicaron pertenencia al Partido Nacional y defendieron "las diferencias que el sector tiene en cuanto a la gestión". En ambos casos, recordaron que el sector propuso medidas en forma reiterada al Intendente Falero, fundamentalmente para la reducción de gastos y mayores controles internos, pero que estas no fueron escuchadas. Enumeró la relación de distribución de algunos rubros como compensaciones, horas extras y viáticos sin rendición y dijo que hay una mala distribución de los mismos, en donde reparticiones como los municipios tienen una ínfima incidencia y en contrapartida otras como la Administración General presenta números sorprendentes. Rodríguez señaló que lo que ya se ha expresado por parte del sector "lo mantenemos, somos críticos y no medimos las consecuencias, de hecho esta posición la pagamos con el trabajo de 3 compañeros…" Álvarez solitario La bancada del "Sumate", sector del Intendente Falero es la más amplia. 14 ediles de la Junta Departamental, responden al sector, sin embargo, ayer, al desarrollarse una de las sesiones con mayor contenido político y en donde los representantes del oficialismo tenían la oportunidad de defender la gestión, no lo hicieron. Álgero Giroldi, edil de Ciudad del Plata fue quien "acompañó" al coordinador Juan Martín Álvarez, con algunas expresiones políticas, pero a excepción de este, Álvarez quedó solo para dar respuestas en nombre del sector. Obviamente que mantuvo la posición del Intendente Falero, y aunque señaló que evidentemente hay cosas para mejorar, una y otra vez aseguró que el déficit en "manejable", que de no ser así habrían obras detenidas y que el desfasaje numérico que existe, no es tal en la realidad, sino que la utilización del concepto de "gasto comprometido", explica la situación. Aseguró que por ejemplo en la rendición de cuentas de 2016, queda claro que se imputan como gasto del ejercicio más de 69 millones de pesos, correspondientes a la inversión del recambio de luminarias led, que es obra que se va a pagar en todo el período. Si eso no hubiera ocurrido, la rendición de 2016 cerraba con un superávit de más de 20 millones de pesos. A la vez señaló que lo más importante es que hay "una clara tendencia a la reducción del déficit". Aseguró que, "siempre hay cosas para mejorar, pero que en ninguno de los casos citados, como horas extras, compensaciones, gastos de funcionamiento, etc, no se ha superado los niveles previstos en el presupuesto…". El debate seguirá en 15 días, aunque la sesión de ayer dejó muchos elementos para analizar.